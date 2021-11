Brusaferro (Iss): “L’efficacia del vaccino cala dopo sei mesi. Fondamentale la terza dose booster”

Per la terza settimana consecutiva aumentano i casi di Covid.

“Siamo nella terza settimana consecutiva in cui sta aumentando in modo generalizzato il numero di nuovi casi di Covid, e l’indice Rt è sopra la soglia epidemica, dunque è importante agire in modo preciso su due azioni per contenere la circolazione del virus: vaccinare la platea che non ha iniziato ancora il ciclo vaccinale e mantenere elevata la copertura immunitaria a partire dalle categorie a cui è raccomandato”. Queste le parole del presidente dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sul Monitoraggio settimanale. “Parallelamente è importante essere prudenti, usare le mascherine e prevenire le aggregazioni”.

L’efficacia del vaccino cala dopo sei mesi

“L’efficacia del vaccino si abbassa dopo i sei mesi ed è quindi importante effettuare la terza dose booster”.

La variante Delta

“Ci troviamo in una fase stabile, in cui la variante del virus SasrCoV2 in circolazione dominante è la Delta. Viene anche monitorata la Delta plus, che presenta casi un po’ sparsi in tutto il Paese. Ma, comunque, è una variante oggi minoritaria”.

La situazione peggiora in tutte le Regioni

“Anche questa settimana vediamo una Europa divisa in due e le parti dell’Italia confinante con la parte orientale dell’Ue cominciano a essere rosse e ciò dimostra che la circolazione del virus sta aumentando anche nel nostro Paese. L’andamento è in crescita anche se meno che in altri Paesi. In tutte le Regioni c’è un aumento della circolazione del virus”.