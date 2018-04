Lara King racconta la sua esperienza sul Daily Mail. Dopo una settimana impegnativa e stressante spesa in un nuovo lavoro, un pranzo piacevole di domenica sembrava un modo perfetto perUn bicchiere di vino rosso e una porzione di roast-beef, quel giorno sono diventati un problema: Lara non poteva aprire la bocca poiché avrebbe provato un dolore lancinante alla mascella. Poco dopo iniziarono i dolori al collo e aveva le spalle rigide. In seguito arrivarono le emicranie. Si rivolse a un fisioterapista, praticato lo yoga, modificato la scrivania e la postura ma aveva ancora forti dolori.

LONDRA – Perché un gran numero, costantemente in aumento, di donne digrigna i denti mentre dorme? Il bruxismo può scatenare mal di schiena e al collo, perdita dell’udito e persino alterare i tratti del volto. Non c’è da stupirsi, dunque, che chi ne soffre spenda una fortuna alla ricerca di una cura.

Il fisioterapista, nel corso di una seduta le ha chiesto: “Digrigni i denti?” E’ stato allora che il problema è diventato chiaro. Il bruxismo, il termine medico per l’involontario serrare e digrignare i denti di solito durante il sonno, è in forte aumento. Secondo il servizio sanitario nazionale britannico ne soffrono sei milioni di persone e la maggioranza sono donne tra i 25 e i 44 anni. Può sembrare una condizione medica minore ma può scatenare parecchi problemi.

I muscoli masticatori sono i più forti del corpo. La normale masticazione scarica sui denti una pressione tra i 9 e i 18 kg ma digrignare o serrare può esercitare una forza equivalente a ben 300 kg. Una pressione sufficiente a rompere un guscio di noce e un bruxista può digrignare i denti per 40 minuti per ogni ora che trascorre dormendo.

Non c’è da stupirsi che i denti soffrano di usura progressiva e, riducendosi, diventino piatti e affilati, più sensibili al caldo e al freddo. Non è raro che si manifestino problemi a livello del collo, delle spalle e della schiena, poiché i muscoli masticatori diventano talmente tesi che il dolore si espande in altre parti del corpo.

Digrignare i denti può essere anche la causa di vari sintomi come vertigini, perdita dell’udito, infiammazione dei muscoli all’interno dell’orecchio. E può alterare la fisionomia del volto. “Aumentano le dimensioni dei muscoli facciali”, afferma Uchenna Okoye, dentista estetica e direttrice del London Smiling Dental Group.

“È ciò che accade ai bicipiti con i pesi, si sviluppa più massa muscolare nel volto e nella mascella”. Il risultato può essere viso quadrato, guance sporgenti da criceto o una mandibola lunga e sottile con il mento prominente.

La causa del bruxismo? Gli esperti concordano, è lo stress. Shivani Patel, dell’Elleven Dental a Londra, sostiene che c’è un forte elemento genetico, ma di solito si tratta di stress. La maggior parte dei pazienti sono donne, ma ora ha iniziato a curare bambini di 11 anni. “Ad alcune persone stressate vengono delle chiazze, eruzioni cutanee o disturbi allo stomaco, altre digrignaano i denti”.

Pensare di bere un bicchiere di vino prima di andare a dormire per ridurre lo stress, è un errore. Non solo l’alcol riduce il sonno profondo ma rende più probabile il bruxismo e Andrew Eder, dell’UCL Eastman Dental Institute, afferma che le bevande acide come il prosecco e il vino bianco ammorbidiscono lo smalto per cui digrignare i denti ne facilita l’assottigliamento.

Il bite dentale per il bruxismo notturno è la prima soluzione consigliata dai dentisti ma gli esperti avvertono che il tipo di plastica in vendita in farmacia può incoraggiare il bruxismo. La cosa migliore è il bite personalizzato, strutturato sulla bocca del paziente ma, sostengono i dentisti, non blocca il bruxismo e di conseguenza gli altri sintomi.

Okoye osserva: “Ci rendiamo conto che una cura definitiva non c’è. E’ un gesto inconscio e involontario, come il respiro o il battito del cuore. L’unica soluzione è proteggere i denti con un bite e dare alle persone degli strumenti per cambiare atteggiamento imparando a gestire lo stress. Cose semplici come incollare post-it in giro per casa con su scritto “rilassati”. “Molti pazienti non si rendono conto di quanto siano tesi finché non vedono quel post-it e si rilassano consapevolmente. Si tratta solo di gestire lo stress e acquisire la consapevolezza di quanto sia importante rilassarsi”.