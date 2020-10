Il virologo Roberto Burioni attacca Cristiano Ronaldo usando l’ironia: “Benvenuto tra i virologi…”.

Il virologo Roberto Burioni ha voluto attaccare Cristiano Ronaldo utilizzando l’arma dell’ironia:

“Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”.

Questo attacco è stato sferrato dai profili social di Burioni.

Ma perché Burioni se l’è presa in questo modo con il fuoriclasse della Juventus? Per un suo commento infelice pubblicato su Instagram poco prima…

Infatti Cr7 ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute ma ha scritto una considerazione che avrebbe potuto evitare…

“Sto bene,sono in ottime condizioni di salute. I tamponi sono una str*nzata”.

Con questo sfondone, Cr7 si è iscritto di diritto al ‘partito’ dei negazionisti.

Ma va anche detto che si è accorto poco dopo dell’errore e lo ha cancellato.

Secondo diversi utenti sui social, questo commento poco felice sarebbe scaturito per la sua delusione di non sfidare Messi stasera.

Non è una giustificazione ovviamente ma Cr7 sperava di poter aiutare la sua Juventus nel big match di Champions League contro il Barcellona.

Ronaldo non sfida Messi in Champions League da nove anni, questa partita sarebbe stata una ennesima opportunità di confronto tra i due calciatori più forti in circolazione.