Calendario vaccini: 70enni cominciano a metà aprile, da giugno i 60enni, under 55 in estate FOTO ANSA

Il calendario dei vaccini contro il Covid: i 70enni cominciano da metà aprile, poi sarà la volta dei 60enni che invece partiranno da giugno. Per quanto riguarda gli under 55 invece se ne parla a estate inoltrata, tra luglio e agosto.

Insomma, per ora terminare la vaccinazione degli over 80, delle categorie dei docenti e delle varie forze dell’ordine, poi proseguire con i pazienti estremamente fragili. Quindi partire con i 70enni da metà aprile.

Calendario vaccini, dai più anziani ai più giovani

Dal calendario vaccini è chiaro che l’obiettivo del nuovo piano vaccinale è mettere fine al fai da te delle singole regioni. Le priorità saranno le stesse in tutte le regioni. Va completata la vaccinazione di personale sanitario, over 80, personale della scuola, militari e forze dell’ordine. Ma in parallelo si parte con il criterio delle fasce d’età in ordine decrescente, cominciando dalle persone che hanno più di 70 anni.

In contemporanea gli estremamente fragili che hanno in forma grave una delle 14 patologie indicate dal precedente protocollo e che comprende le malattie respiratorie e circolatorie. Queste persone avranno il vaccino Pfizer o Moderna nei centri ospedalieri. Poi le persone con disabilità grave.

Per il vaccino gli altri dovranno aspettare

E’ chiaro che più si scende con l’età e più ci sono persone da vaccinare. Gli 80enni sono di meno dei 70enni e così via a scalare. Ecco perché il piano del calendario vaccini al momento è questo, ma rischia di subire slittamenti. Tutto si gioca sulle quantità delle dosi, è quello il vero rebus. Da lì si capirà se ci saranno slittamenti o meno. Si cercherà di vaccinare più persone possibili entro l’estate, poi in autunno sarà il turno dei più giovani, ma non degli adolescenti che saranno tra gli ultimi, si spera entro la fine dell’anno.