Camminata veloce VS corsa: quale esercizio è giusto per te?

Stai cercando l’allenamento perfetto all’aria aperta? La scelta tra camminata veloce o corsa può sembrare difficile, ma entrambe offrono vantaggi significativi per la tua salute. Scopriamo le differenze e quale potrebbe essere la scelta migliore per te con l’aiuto del personal trainer ed eserto corridore Giuseppe Paolo.

I benefici della corsa

La corsa è un’attività potente che porta numerosi benefici alla tua salute. Non devi diventare un maratoneta per trarne vantaggio. Anche solo 5-10 minuti al giorno a basse velocità sono associati a rischi notevolmente ridotti di malattie cardiovascolari e morte per tutte le cause (Studio, 2015). Ecco alcuni vantaggi chiave:

Allenamento cardiovascolare: Rafforza cuore e polmoni, migliorando la circolazione sanguigna. Tonificazione muscolare: Lavora sui muscoli delle gambe, contribuendo a una maggiore forza e resistenza. Bruciare calorie: La corsa accelera il metabolismo, aiutando a bruciare calorie extra. Ad esempio, un uomo di 80 kg brucia circa 800 calorie correndo a un ritmo di 8 minuti per chilometro per un’ora. Benefici a lungo termine: Progressivamente aumentando distanza o velocità, la corsa contribuisce a migliorare la forma fisica nel tempo.

I benefici della camminata veloce

La camminata veloce offre molti vantaggi simili, ma in un formato più accessibile per la maggior parte delle persone. Ecco perché potrebbe essere la scelta giusta per te:

Allenamento cardiovascolare: Rafforza il sistema cardiovascolare e i muscoli delle gambe, migliorando la salute generale. Esercizio a basso impatto: Meno stress sulle articolazioni rispetto alla corsa, rendendo la camminata un’opzione ideale per molti. Bruciare calorie: Anche se a un ritmo inferiore rispetto alla corsa, la camminata brucia comunque calorie. Un uomo di 80 kg può bruciarne circa 360 durante un’ora di camminata vivace. Sostenibilità a lungo termine: Poiché è meno intensa della corsa, la camminata è sostenibile nel tempo. Puoi renderla più intensa con escursioni in montagna o camminate in salita.

Camminata veloce VS corsa: qual è la migliore?

La risposta dipende dai tuoi obiettivi e dal tuo stile di vita. Se cerchi un’attività che fornisca rapidi miglioramenti nella forma fisica e salute cardiovascolare e sei già in forma, la corsa può essere la tua scelta. Tuttavia, se desideri qualcosa di rilassante, sociale e facilmente integrabile nella tua routine quotidiana, la camminata veloce è un’ottima opzione.

Dimagrire con la camminata o la corsa

La perdita di peso è influenzata dall’equilibrio energetico: “calorie in entrata” vs “calorie in uscita”. Se la corsa brucia più calorie al minuto rispetto alla camminata, sembra la scelta migliore, giusto? Non esattamente.

Per quanto la corsa possa essere utile, c’è un limite alla quantità di essa che un atleta medio può sopportare. Uno studio del 2000 ha rilevato che gli infortuni sono molto meno comuni tra chi esegue la camminata in modo regolare rispetto ai runner. Uno studio separato ha rilevato che il 27% dei corridori alle prime armi subisce infortuni ogni anno; per i maratoneti, la percentuale sale a oltre il 50%.

La scelta tra camminata veloce e corsa dipende quindi dalle tue preferenze, obiettivi e condizioni fisiche. Puoi anche abbracciare entrambe le attività, correndo per i benefici cardiovascolari e camminando per il relax e la perdita di peso sostenibile. L’importante è trovare il passo giusto per te e goderti i benefici di entrambi gli allenamenti.