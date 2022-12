Cancro killer silenzioso: è quello al collo dell’utero: ecco i 4 segnali da conoscere. Milioni di donne sono a rischio.

Secondo i dati del Cancer Research UK, il cancro al collo dell’utero causa circa 853 decessi ogni anno nel Regno Unito, con oltre 3.000 casi registrati.

È definito un killer silenzioso in quanto spesso non presenta sintomi nelle fasi iniziali. Per questo servono esami preventivi.

Lo screening non è un test per il cancro ma un test che aiuta a prevenirlo e tutte le donne idonee, tra i 25 e i 64 anni, dovrebbero essere invitate per lettera ad eseguirlo. Lo screening cervicale può aiutare ad impedire lo sviluppo del cancro al collo dell’utero. Ha, inoltre, sottolineato come sia necessario aumentare la sensibilizzazione e cercare nuove soluzioni, tra cui l’autocampionamento, per rendere più facile l’accesso a questo test potenzialmente salvavita.

Il cancro all’utero è un killer silenzioso ma secondo l’NHS ci sono comunque alcuni sintomi che, se conosciuti, potrebbero aiutare le donne ad intervenire. Tra questi:

Sanguinamenti insoliti, anche tra un rapporto sessuale e l’altro o tra le mestruazioni. Cambiamenti nelle perdite vaginali Dolore durante il sesso Dolore nella parte bassa della schiena, tra le ossa dell’anca o nella parte bassa della pancia.

Tuttavia, ogni persona non deve perdere di vista il proprio quadro clinico e, in caso di dubbio, consultare il proprio medico in quanto, se si soffre di altre patologie, come i fibromi o l’endometriosi, sintomi come questi possono manifestarsi regolarmente.