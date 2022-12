Cancro al pancreas: un nuovo test con dei piccoli vermi che fiutano i tumori

In arrivo il primo test di screening precoce al mondo per il cancro al pancreas. L’esame utilizza minuscoli vermi chiamati nematodi, lunghi circa un millimetro, che fiutano i tumori. Secondo i suoi creatori, il test, lanciato questo mese in Giappone, è accurato al 100% nell’individuare il cancro e può rilevarlo nelle sue prime fasi. La società di biotecnologie con sede a Tokyo Hirotsu Bio Science spera di portare il test negli Stati Uniti entro il prossimo anno. Il funzionamento è molto semplice anche se costoso. Gli utenti inviano un campione di urina a un laboratorio per posta, che viene aggiunto a una capsula di Petri piena di dozzine di vermi.

Il cancro al pancreas e l’olfatto dei vermi

Questi animaletti sono noti per il loro forte senso dell’olfatto, che in natura usano per cercare la loro preda. Ciò rende gli animali lunghi un millimetro un potente strumento diagnostico, afferma il fondatore e amministratore delegato dell’azienda Takaaki Hirotsu, che li studia da 28 anni. I test da 505 dollari (circa 480 euro) vengono venduti direttamente ai consumatori.

Uno dei tumori peggiori

Il cancro al pancreas è causato dalla crescita anomala e incontrollata delle cellule del pancreas, una grande ghiandola del sistema digestivo. E’ il tumore ha la prognosi più nefasta, con circa il 95% di decessi, poiché è difficile diagnosticarlo in tempo. Hirotsu ha modificato geneticamente i vermi in modo che nuotino lontano dai campioni di cancro al pancreas. A causa delle modalità in cui viene venduto direttamente ai pazienti, il test non richiederebbe l’approvazione della FDA per essere reso disponibile negli Stati Uniti. Ma alcuni medici sono scettici sui risultati e sull’approccio basato sul consumatore.