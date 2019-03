ROMA – Il rischio di cancro alla gola aumenta fino a raddoppiare se si bevono tè o caffè bollenti . Lo studio è stato condotto dall’università di Teheran, in Iran. Le persone che consumano regolarmente bevande a 60 gradi o più vedono aumentare il rischio di tumore alla gola del 90%. Se tuttavia si lascia raffreddare la tazza per diversi minuti prima di berla gli effetti potrebbero non essere nocivi. Gli scienziati ritengo che l’acqua bollente irriti il rivestimento della bocca e della gola, favorendo l’insorgenza di tumori.

Pubblicato nell’International Journal of Cancer, lo studio ha esaminato le abitudini di consumo di 50.045 persone di età compresa tra i 40 ei 75 anni, provenienti nel nord-est dell’Iran. Durante un periodo di controllo dal 2004 al 2017, sono stati identificati 317 nuovi casi di cancro all’esofago. Il rischio di carcinoma esofageo è aumentato a 2,4 volte tra coloro che lo bevevano regolarmente a 75 gradi.