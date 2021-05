Chi ha avuto il Covid è immune? Dopo 11 mesi cellule anticorpi ancora nel midollo osseo

Chi ha avuto il Covid, anche forma lieve, è immune per sempre? Al momento una risposta certa non c’è ancora e si stanno valutando diversi casi. Però le persone che hanno contratto il Covid in maniera lieve hanno ancora una forte risposta anticorporale dopo un anno dalla malattia. I ricercatori della Washington University di St Louis hanno infatti condotto un nuovo studio, che smentisce la teoria di inizio pandemia secondo cui gli anticorpi scomparivano rapidamente una volta superato il virus.

“Lo scorso autunno ci sono state segnalazioni secondo cui gli anticorpi diminuivano rapidamente dopo l’infezione e i media hanno interpretato ciò nel senso che l’immunità non era di lunga durata”, ha detto l’autore dello studio Ali Ellebedy, professore associato di patologia e immunologia. “Ma questa è un’interpretazione errata dei dati . spiega -. È normale che i livelli di anticorpi scendano dopo un’infezione acuta, ma non scendono a zero, si stabilizzano“.

Gli anticorpi contro il Covid dopo 11 mesi

Secondo quanto riportato dai ricercatori sono state trovate cellule che producono anticorpi 11 mesi dopo i primi sintomi da Covid. “Queste cellule vivranno e produrranno anticorpi per il resto della vita delle persone. Questa è una prova forte per un’immunità di lunga durata”, spiega ancora Ellebedy. Dopo l’infezione le cellule immunitarie di breve durata vengono generate rapidamente per produrre un’ondata precoce di anticorpi protettivi.

Quando le cellule immunitarie muoiono, i livelli di anticorpi diminuiscono. Ma il nostro corpo tiene in vita un insieme di queste cellule anche dopo l’infezione. La maggior parte migra nel midollo osseo, ed è lì che gli scienziati le hanno trovate nei pazienti esaminati.

Lo studio sul Covid e l’immunità

Per lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, i medici hanno esaminato 77 partecipanti che avevano casi lievi di Covid, solo sei dei quali ricoverati in ospedale. I volontari hanno fornito campioni di sangue ogni tre mesi, escluso il primo prelievo effettuato un mese dopo il primo test positivo. Il team afferma che mentre sembra che le persone con casi medi di Covid-19 possano avere una protezione per tutta la vita, è possibile che quelle con casi gravi abbiano una protezione inferiore.