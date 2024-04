Chirurgia da Fantascienza in Germania. Chi guarda il video dell’intervento del chirurgo oncologo Martin Walz resta impressionato. È la sua operazione numero 3.000, dopo 20 anni di pratica. La sala operatoria sembra la cabina di una astronave, invece siamo alla Clinica Evangelica di Essen-Mitte.

Il video è stato realizzato e pubblicato sul sito del giornale Bild. È talmente efficace che la redazione ritiene sufficienti poche righe, fra ttolo e didascalia.

Sensazione terapeutica “Made in Germany”

Il medico oncologo tedesco mostra un intervento chirurgico miracoloso.

Luis Ohnemus soffre di mal di testa da anni. Ma ora un’operazione alle ghiandole surrenali può aiutarlo. BILD accompagna la 3.000esima procedura di questo tipo eseguita dal Prof. Martin Walz presso la Clinica Evangelica di Essen-Mitte.

Si può capire di più grazie al sito della clinica evangelica di Essen Mitte. Per gli interventi sulla ghiandola surrenale, spiega, le cliniche di Essen-Mitte utilizzano un metodo chirurgico particolarmente gradevole per il paziente, sviluppato oltre 20 anni fa dal prof. Martin K. Walz, direttore della Clinica di chirurgia e chirurgia mininvasiva.

La cosiddetta surrenectomia retroperitoneoscopica, che ora viene utilizzata per rimuovere i tumori surrenalici in tutto il mondo. Il metodo ha il vantaggio che i pazienti possono muoversi e deambulare senza dolore già poche ore dopo l’intervento.

Il Prof. Walz ha eseguito il 3.000esimo intervento alla ghiandola surrenale. Il paziente Luis Ohnemus, 21 anni, di Friburgo lamentava forti mal di testa, pressione alta e malessere. La sera stessa dell’operazione di mezz’ora a Essen, ha potuto fare jogging attraverso il corridoio dell’ospedale. Dopo tre giorni è tornato acasa sua a Friburgo. Con circa 150 interventi di questo tipo all’anno, le cliniche di Essen-Mitte sono leader in Germania e in Europa.

“Il Prof. Walz, conclude il sito dell’ospedale, si affida al networking e alle competenze internazionali. Trasmette il suo know-how durante l’“Adrenal Day” e accoglie regolarmente anche colleghi internazionali che fanno uno stage a Essen. Recentemente ha ricevuto visitatori dall’Italia, dagli Stati Uniti, dal Kazakistan e dall’Inghilterra”.