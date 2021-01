Qual è il Paese europeo in cui finora sono stati somministrati più vaccini anti-Covid? Ce lo dice una classifica riportata dal Daily Mail e aggiornata al 26 gennaio 2021. Al primo posto c’è il Regno Unito che finora ha fatto 7.330.000 vaccini. Ricordiamo che il Regno Unito è partito con i vaccini prima degli altri paesi Ue, con la prima dose somministrata l’8 dicembre. In Italia il primo vaccino è stato fatto il 27 dicembre, 20 giorni dopo insomma.

Al secondo posto della classifica c’è la Germania che di vaccini anti Covid finora ne ha fatti 1.920.000. Ma nonostante il ritardo e le dosi che non stanno arrivando nei tempi prestabiliti, l’Italia è comunque al terzo posto con 1.490.000 vaccini fatti dal 27 dicembre al 26 gennaio. Sono tutti stati somministrati a medici, infermieri e personale sanitario. Un settore che però conta 2 milioni di persone quindi si finirà a febbraio, mese dedicato agli over 80 che però dovranno attendere.

I numeri dei vaccini anti-Covid in Europa

Al quarto posto uno si aspetterebbe la Francia o la Spagna e invece c’è la Turchia. Questo perché sia Francia che Spagna sono partite molto a rilento con le vaccinazioni. In particolare la Francia, dove il virus ha avuto una grande incidenza, nei primi giorni si viaggiava sotto la quota stabilita dal calendario, non per mancanza di dosi, bensì per mancanza di persone che volessero vaccinarsi. Poi c’è stata una ripresa e solo negli ultimi giorni la Francia ha superato la quota del milione.

Vaccini anti-Covid in Europa, la classifica dei singoli paesi

Vediamo allora nel dettaglio il numero dei vaccini anti-Covid fatti finora dai singoli paesi europei. Classifica aggiornata al 26 gennaio.

Regno Unito 7.330.000 vaccini

Germania 1.920.000 vaccini

Italia 1.490.000 vaccini

Turchia 1.410.000 vaccini

Spagna 1.290.000 vaccini

Francia 1.090.000 vaccini

Polonia 777.000 vaccini

Romania 528.000 vaccini

Serbia 310.000 vaccini

Portogallo 263.000 vaccini

Danimarca 214.000 vaccini

Belgio 213.000 vaccini

Svizzera 213.000 vaccini

Repubblica Ceca 207.000 vaccini

Grecia 196.000 vaccini

Svezia 193.000 vaccini

Austria 186.000 vaccini

Olanda 174.000 vaccini

Ungheria 162.000 vaccini

Irlanda 143.000 vaccini

Norvegia 80.000 vaccini

Tutti gli altri paesi Ue sono sotto quota 80mila vaccini anti-Covid fatti finora.