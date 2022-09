Il Comitato per la sicurezza di Ema (Prac) avverte sull’uso combinato di codeina e ibuprofene. Il Prac ha chiesto una modifica delle informazioni del prodotto, in quanto può provocare gravi danni renali e gastrointestinali. La finalità è quella di includere un’avvertenza di gravi danni, inclusa la morte, in particolare se assunti per periodi prolungati a dosi superiori a quelle raccomandate.

Codeina e ibuprofene, combinazione può creare gravi danni

L’avvertimento riguardo l’uso combinato, prolungato e superiore alle dosi indicate dei due prodotti. L’interazione tra l’oppioide e l’antinfiammatorio, usati per trattare il dolore, può causare dipendenza ma anche tossicità renale, gastrointestinale e metabolica.

Possibili danni ai reni

Le segnalazioni arrivano da svariati Paesi e hanno portato il Prac a lanciare un avvertimento. Entrando nel merito dei danni che potrebbero conseguirne, il Prac ha rilevato che, “se assunta a dosi superiori a quelle raccomandate o per un periodo di tempo prolungato, la codeina con ibuprofene può causare danni ai reni, impedendo di rimuovere correttamente gli acidi dal sangue nelle urine (acidosi tubulare renale)”. Ma i problemi non si fermerebbero qui, perchè il malfunzionamento dei reni “può causare anche livelli molto bassi di potassio nel sangue (ipokaliemia), che a loro volta possono provocare sintomi come debolezza muscolare e stordimento”. Di conseguenza, l’acidosi tubulare renale e l’ipokaliemia verranno aggiunte alle informazioni sul prodotto come nuovi effetti collaterali.