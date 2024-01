Colesterolo alto dopo le feste: cosa mangiare per abbassarlo

Finito il periodo delle feste, è comune ritrovarsi a dover combattere con il colesterolo alto. Con il Natale infatti si moltiplicano le occasioni di feste, pranzi, cene e aperitivi con amici e famiglia. Il cibo abbonda sulle tavole e non solo mangiamo molti più dolci, ma anche carni, formaggi, in generale cibi grassi. Tanto che i livelli di colesterolo possono aumentare fino al 20% in queste date. Un dato preoccupante considerando che quasi metà della popolazione adulta italiana soffre di ipercolesterolemia.

I nutrizionisti ci guidano attraverso strategie e scelte alimentari sagge per ridurre il colesterolo e promuovere una salute cardiovascolare ottimale.

Consigli dei nutrizionisti per abbassare il colesterolo

Riprendi la routine di esercizio

L’attività fisica è un alleato potente nel controllo del colesterolo. Riprendi gradualmente la tua routine di esercizio dopo le festività. Anche camminate quotidiane possono fare la differenza nel migliorare il profilo lipidico.

Scegli grassi sani contro il colesterolo alto

I grassi insaturi, come quelli presenti in olive, noci e avocado, possono contribuire a ridurre il colesterolo cattivo (LDL). Sostituisci i grassi saturi con queste opzioni più salutari durante la preparazione dei pasti.

Aumenta l’assunzione di fibre

Le fibre sono preziose per abbassare il colesterolo. Cereali integrali, legumi, frutta e verdura sono ricchi di fibre solubili che si legano al colesterolo, facilitandone l’eliminazione dall’organismo.

Colesterolo alto? Limita lo zucchero aggiunto

L’eccesso di zucchero può influire negativamente sul colesterolo. Riduci il consumo di dolci, bibite zuccherate e cibi confezionati. Preferisci fonti naturali di dolcezza come frutta e miele.

Integra Omega-3

Gli acidi grassi omega-3, presenti in pesci grassi come salmone e sgombro, possono contribuire a migliorare il profilo lipidico. Se non sei un amante del pesce, considera integratori di omega-3 dopo consulto con un professionista della salute.

Scelte alimentari intelligenti contro il colesterolo alto

Olio extra vergine d’oliva: L’olio extra vergine d’oliva è ricco di grassi monoinsaturi che possono ridurre il colesterolo LDL senza intaccare il colesterolo HDL (il “buono”).

Avena e cereali integrali: La colazione a base di avena o cereali integrali fornisce una dose significativa di fibre solubili che aiutano a ridurre il colesterolo.

Legumi: Ceci, lenticchie e fagioli sono fonti eccellenti di fibre e proteine vegetali. Contribuiscono a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue e a ridurre il colesterolo.

Frutta ricca di pectina: La mela è particolarmente ricca di pectina, una fibra che aiuta a ridurre il colesterolo. Consumala con la buccia per massimizzare i benefici.

Frutta secca: Noci, mandorle e nocciole contengono grassi insaturi e sono ideali come snack salutare per il cuore. Limita le porzioni per controllare l’apporto calorico.

Colesterolo, l’importanza di sottoporsi a controlli

Appuntamenti regolari con il medico sono particolarmente importanti per tenere sotto controllo questa patologia che rientra nelle cosiddette malattie silenti, soprattutto per le persone con livelli elevati superiori a 200 mg/dL.