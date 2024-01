Se il tuo obiettivo per il 2024 è dimagrire e migliorare la salute, la prestigiosa Università di Harvard ha la soluzione: la camminata veloce. Secondo gli esperti, dedicare solo 15 minuti al giorno alla camminata può aggiungere fino a due anni alla tua vita. E se ti impegni in una camminata di 30 minuti per cinque giorni a settimana, potresti guadagnare addirittura tre anni e mezzo in più!

Camminata, benefici provati dalla scienza

Contrasta i geni dell’aumento di peso: Gli studi di Harvard rivelano che camminare per quasi un’ora al giorno a passo sostenuto può ridurre dell’50% l’effetto dei geni che predispongono all’aumento di peso. Controllo genetico e attività fisica si fondono per un peso corporeo sano.

Riduce la voglia di dolci: Ricerca condotta dall’Università di Exeter suggerisce che una breve camminata di 15 minuti durante momenti stressanti può ridurre la voglia di dolci, prevenendo l’aggiunta di calorie indesiderate alla dieta.

Accelera il metabolismo: Una camminata a ritmo sostenuto per almeno 20 minuti avvia il processo di bruciare i grassi e sviluppare i muscoli, contribuendo all’accelerazione del metabolismo. Maggiore massa muscolare significa maggior dispendio calorico.

Quanto camminare per perdere peso

Il quantitativo di camminata necessario per perdere peso varia da persona a persona, ma in media, una camminata di 30 minuti può bruciare circa 150 calorie. Secondo Harvard, il consiglio è di compiere dai 6.000 ai 10.000 passi al giorno. Tuttavia, più si cammina, maggior sarà il beneficio.

Strategie vincenti per ottimizzare la camminata

Camminare dopo cena: Harvard consiglia una passeggiata di 30 minuti dopo cena, un’abitudine che ha dimostrato di raddoppiare gli effetti sulla perdita di peso. La cena dovrebbe essere leggera e consumata prima delle 20:00 per massimizzare i risultati.

Esercizi di resistenza: Integra esercizi di resistenza come squat e flessioni durante la camminata quotidiana per aumentare la massa muscolare e il dispendio calorico complessivo.

Aggiungi pesi: Sperimenta con pesi alla caviglia o un giubbotto zavorrato per intensificare la tua camminata. Uno studio dell’Università dell’Iowa ha dimostrato un aumento del 12% nelle calorie bruciate indossando un giubbotto pesante durante la camminata.

Cammina in salita: Sfrutta l’inclinazione naturale o aggiungi una pendenza al tuo percorso. L’Università dell’Iowa sostiene che camminare in salita con pesi aggiuntivi può aumentare il dispendio calorico del 13%.