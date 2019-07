ROMA – Ritiro di un lotto di confettura di amarene a marchio Conad: la ragione, la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Come sottolinea ilfattoalimentare.it, per la precisione, il prodotto interessato è venduto in vasetti da 320 grammi con il numero di lotto N19002133 e il termine minimo di conservazione 21/03/2021 (codice EAN: 8003170059733).

Le confetture soggette al richiamo sono state prodotte per Conad nello stabilimento dell’azienda Menz & Gasser Spa, nella Zona Industriale di Novaledo, in provincia di Trento. Conad raccomanda a chi è allergico ai solfiti di non consumare la marmellata con il numero di lotto indicato e di riportare in qualunque punto vendita della catena il vasetto, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso. Va sottolineato come il prodotto non presenti alcun pericolo per chi non è allergico ai solfiti. (fonte IL FATTO ALIMENTARE)