ROMA – Conad richiama un lotto di Salame Golfetta® Conad: rischio salmonella. E’ la stessa catena di supermercati a darne notizia con un avviso pubblicato sul sito.

“CONAD Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguente lotto di produzione”, si legge sul portale, dove si spiegano le specifiche del lotto interessato dal ritiro: Salame Golfetta®Conad g 100 – Lotto 26910002 – cod. EAN 8003170066779 – Da consumarsi pref. entro 08/05/2019, prodotto per Conad da Golfera in Lavezzola S.p.A. e confezionato da Grandi Salumifici ItalianiS.p.A. – Via Gandiolo, 2/A – Noceto (PR).

“Nel lotto è stata riscontrata una non conformità (presenza di Salmonella spp.)”, spiega Conad sul sito. “Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”, conclude l’annuncio. (Fonte: Conad.it)