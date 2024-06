Consigli pratici per limitare lo zucchero nella tua dieta

Zucchero, il legame con alcune malattie

Anche il consumo di fruttosio e bevande zuccherate è aumentato. Questo ha portato a un aumento della resistenza all’insulina, un passo prima del diabete, un aumento dei grassi nel fegato e livelli più alti di grassi nel sangue (aumento dei trigliceridi) e un aumento dei fattori di rischio cardiovascolare.

Tenendo conto di tutto ciò, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che il consumo di zucchero sia molto moderato. Indica che è consigliabile un massimo di 25 grammi al giorno. Non è facile rimanere sempre al di sotto di questa cifra, non solo per quello che aggiungiamo agli alimenti ma anche per le dosi di “zucchero nascosto” che molti cibi contengono.

Pertanto, la raccomandazione dietetica per quanto riguarda gli zuccheri aggiunti, quella è di evitarli. Ovvero: meno ne consumi, meglio è. Il corpo non ha bisogno di zucchero. Hai bisogno di glucosio che puoi ottenere da cibi sani come frutta, verdura, cereali integrali o legumi, per esempio.

Come ridurne i consumi

Ormai è chiaro quali siano le conseguenze negativo del consumo eccessivo di zucchero. Ma si tratta di un ingrediente molto presente in molti dei prodotti che consumiamo. Quali consigli pratici possiamo seguire per limitarne il consumo nella nostra dieta?

Ovviamente, come prima cosa dobbiamo limitare il consumo di zucchero da tavola e dolci da dessert, bevande zuccherate. Ma anche monitorare il consumo di cibi che contengono zuccheri nascosti, come salse, cereali per la colazione, snack , salse come il ketchup o quella barbecue, patatine fritte “. E naturalmente ci riferiamo anche a quegli alimenti che colleghiamo direttamente agli zuccheri come biscotti, dolci, torte, muffin, caramelle gommose, gelatine, marmellate, torte.

Le bevande da evitare sono tutte le bibite gassate e non, i succhi di frutta commerciali e le bevande zuccherate, poiché spesso ne hanno un alto contenuto.

E mette in luce un altro aspetto importante: bisogna cercare di migliorare il comportamento alimentare della società riducendo la pubblicità di cibi e bevande ricchi di zuccheri, soprattutto quelli rivolti ai bambini e favorire la riduzione delle dimensioni delle porzioni di questi alimenti.

In che modo limitare il consumo di zucchero aiuta la nostra salute?

Ci sono due grandi pilastri per una buona salute: dieta sana e attività fisica regolare. Una sana alimentazione prevede una dieta varia con cibi freschi assunti ogni giorno e ben distribuiti, evitando pasti con eccesso di carboidrati e distribuendo bene le proteine.

Moderando gli zuccheri e assumendo quantità controllate di carboidrati, che una volta digeriti vengono convertiti in glucosio, favoriremo una buona salute ed eviteremo diversi problemi di salute.

L’importanza di leggere bene le etichette

Come possiamo controllare la quantità di zuccheri nascosti che assumiamo ogni giorno? Senza dubbio, è una priorità leggere molto bene le etichette degli alimenti, analizzando l’elenco degli ingredienti e guardando non solo agli zuccheri, ma anche alla quantità di carboidrati. A volte è fonte di confusione, poiché nomi diversi sono usati per riferirsi a zuccheri, come saccarosio (zucchero da tavola comune), lattosio (lo zucchero naturale nel latte), fruttosio (presente nel miele), maltosio (presente nella birra) e amido ( contenuto principale in cereali e legumi, frutta e verdura).

Quando dobbiamo limitare gli zuccheri nella dieta, come può essere il caso delle persone con diabete, dobbiamo considerare anche il contenuto di amido.