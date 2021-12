Il vaccino mi ha salvato dal covid, ma senza mascherina mio padre si infettò: un malato racconta la sua esperienza

Il vaccino ha salvato mio padre e me dalle conseguenze del coronavirus. Voglio raccontare la mia esperienza, per condividere con voi quello che ho passato, descrivervi i sintomi.

Soprattutto esortarvi a fare la terza dose del vaccino e, se non lo avete ancora fatto, a vaccinarvi. E anche esortarvi a osservare sempre due semplici fondamentali misure di sicurezza. Portare sempre la mascherina. Osservare sempre le distanze dagli altri.

Se mio padre, che ha superato gli 80 anni, non fosse stato vaccinato, oggi non ci sarebbe più. Io…che di anni ne ho 50, chissà in che condizioni sarei.

Se mio padre avesse tenuto la mascherina gioccando a carte al centro anziani, avrebbe evitato, a se stesso e a me, questa fastidiosa esperienza.

Chi dice che il virus non esiste? Vorrei dire che…il prossimo che mi viene a dire che il virus non esiste lo prendo a calci.

La mia disavventura ha inizi a fine ottobre. Una brutta esperienza che ha travolto sia mio padre sia me e che è durata più di un mese.

Sono vaccinata con due dosi, la mia seconda a fine luglio. La seconda il mio papà l’ha avuta a fine aprile perciò prenoto per lui il booster. Voglio rinforzare le sue difese contro questo virus che fa paura, specialmente pericoloso per una persona ultraottantenne come lui.

Una persona attiva e che ama stare con gli altri. E qui hanno inizio i nostri guai. Mio padre frequenta un centro anziani di Roma. La mia vigilanza è ancora più attenta. Lo subisso di ripetute raccomandazioni: “Porta sempre la mascherina, disinfetta le mani, non ti toccare il viso, stai a distanza di sicurezza…”

C’è poco da dire o da fare. Il covid non perdona

A fine ottobre, a 6 mesi dalla seconda iniezione di vaccino, mio padre ha la febbre. Il pensiero corre subito al peggio…un tampone è d’obbligo…

Il responso è purtroppo positivo. Temo per me. A ragione. Anche il mio tampone è positivo: abbiamo il Covid.

Avviso tutte le persone con cui sono stata a contatto, devo assentarmi dal lavoro. Amici e colleghi fanno il tampone. Per fortuna, e per precauzioni, sono tutti negativi. Ripercorro i miei movimenti, le cose che ho fatto, i comportamenti.

Scopro da mio padre che al Centro anziani si stava senza mascherina anche al chiuso e nessuna attenzione alla distanza di sicurezza.

Ho scoperto l’origine del contagio. Il problema rimane: il vaccino ti salva ma può non impedire il contagio

La paura arriva insieme col virus. Siamo vaccinati. E’ vero perciò che dovremmo correre meno rischi. E’ un pensiero che aiuta, consola.

Sono passati i tempi duri della pandemia, ma l’immagine di quei camion dell’esercito che in un macabro corteo trasportavano le salme di esseri umani privati dalla possibilità di un addio mi si ripresenta prepotente.

Il sole tra le foglie degli alberi porta lontano dalla mente i pensieri mortiferi e sì, mi dico e mi incoraggio: tutto andrà bene. Ci sono le cure. Siamo vaccinati. Non può essere letale.

Siamo in due in casa. Due entrambi malati e con la febbre.

I medici ci curano, i cari vicini ci fanno la spesa, ci danno una mano come possono.

Io, rovente di febbre, faccio da mangiare, pulisco l’indispensabile e tengo spesso le finestre aperte.

Fa freddo, ma se non lo faccio una specie di nebbia pesante aleggia in casa: è il nostro respiro.

Quando mi soffio il naso è come se ne fuoriuscisse colla trasparente.

Ora posso immaginare cosa stia succedendo nei miei polmoni, invasi da questa specie di sostanza vischiosa che li rende sofferenti.

Mi reggo in piedi appena, ma devo restare vigile per mio padre. Sono giorni che dormo a intermittenza, forse pochi minuti per volta. Sono distrutta. Devo sdraiarmi sul letto. Uno sguardo all’orologio. Le tre del pomeriggio. Voglio chiudere gli occhi per qualche minuto.

Li riapro mentre sento una voce lontana che mi chiama. E’ mio padre. Corro da lui. Lo trovo a terra. E’ caduto per un giramento di testa. Voleva alzarsi dal letto per andare in bagno. Sono le cinque del pomeriggio: lui mi stava chiamando da quasi due ore.

Il mio corpo è fiaccato, la mia mente è fiaccata: dal virus, dalla paura e da un senso di impotenza. Di isolamento e solitudine.

Mi sento svenire. Riprendo le forze e parlo col medico. Dopo quasi mezz’ora arriva l’ambulanza. Destinazione Centro Covid regionale.

Abbiamo la febbre alta. Mio padre ha la polmonite bilaterale da Covid. Lo curano con gli anticorpi monoclonali.

I miei valori legati alla coagulazione del sangue sono fortemente alterati. Colpa del Covid. Mi tengono sotto stretto controllo.

Per un po’ l’ossigeno ce lo forniscono artificialmente. Poi la saturazione raggiunge livelli normali.

Respiriamo. Non è scontato potere respirare senza difficoltà. Lo sapevo, teoricamente. Ora ne sono consapevole e l’ho sperimentato, sulla mia pelle. Me lo ha insegnato il Covid

Mi sento meglio. Ci sentiamo entrambi meglio. Ma siamo ancora prigionieri del virus. Lo abbiamo in corpo da quindici giorni ormai e sembra non volersene andare. Comincio a dubitare che possa davvero lasciarci e mi assale di nuovo la paura: potremmo essere noi a lasciare il virus e insieme lasciare anche altre persone, questa vita….

Guardo mio padre: invecchiato di 5 anni in pochi giorni. Anche per me, stanca come se sulle mie spalle si fossero posati dieci anni in più all’improvviso, dallo specchio nessuna clemenza. Mi è venuta anche una macchia sul viso. E una strana dermatite. Regali del Covid.

Intanto il reparto si riempie di giorno in giorno sempre di più. Arrivano sempre più persone infettate da questo virus.

“Il Covid non esiste”, dice qualcuno. Il vaccino non serve.

Giuro che il prossimo che mi parla male del vaccino, lo prendo a calci con tutta la forza che mi rimane.

Io che ho sempre aborrito la violenza non so immaginare altra risposta dopo la disperazione, la solitudine, il dolore fisico ed emotivo che ho sofferto in questi giorni.

Ho il diritto di essere irragionevole di fronte a chi impunemente mette in pericolo la vita degli altri.

Ho il diritto all’umana, primitiva e incivile rabbia verso chi si ostina a parlare di libertà mentre usurpa continuamente la altrui libertà di vivere senza doversi ammalare di Covid.

Facciamo l’ennesimo tampone. Siamo a quasi un mese dal contagio. Buone notizie: mio padre ed io entrambi negativi. Finalmente. Vivi, guariti dal Covid ma non ancora liberi delle conseguenze del virus.

Usciamo dal Centro dopo un mese dal contagio. Siamo fuori da quel luogo che ha inghiottito il mio corpo e la mia mente per più di venti giorni. Venti giorni di calendario. A me sembra sia passato un anno vissuto in un incubo. Siamo ancora molto deboli entrambi, ma finalmente torniamo a casa. Vivi.

Devo pensare alle necessità pratiche. Con molto sacrificio e attingendo ai risparmi ho dovuto assumere una domestica. Al momento non sono in grado di badare a mio padre e di pensare a me stessa. Non ne ho la forza e l’aiuto di vicini e parenti non basta.

Ho voluto raccontare perché sono testimone che il virus esiste e se attacca fa molto male. Acuisce tutte le tue debolezze, fisiche e mentali.

Ho voluto raccontare perché sono testimone del fatto che il vaccino può evitare conseguenze letali.

Cosa sarebbe accaduto se mio padre ultraottantenne e con patologie spesso indifferibili dall’età non lo fosse stato, e con due dosi per giunta?

Cosa sarebbe accaduto a me?

Vaccinarsi contro il Covid non rende immuni: io lo ero e con due dosi, così come mio padre.

Per difendersi al meglio è anche necessario osservare le misure anticovid. E non abbiate timore di passare per maniacali…per una volta tanto, esageriamo.