Coronavirus, abbassate la tavoletta prima di tirare lo sciacquone: ecco perché

ROMA – Quante volte vai al bagno?Abbassi la tavoletta prima di tirare lo sciacquone ogni volta che vai al bagno? Sei sicuro? Sì? Forse? No? Se non sei del tutto sicuro allora questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema se si è positivi al coronavirus.

Lo spiega uno studio citato da questo articolo di topbuzz.com.

Titolo dell’articolo: “Don’t Leave Your Toilet Lid Open. You Might be Spreading the Virus”.

Tradotto: “Non lasciare aperto il coperchio del water. Potresti diffondere il virus”.

Se si è positivi al coronavirus, consapevolmente o inconsapevolmente, e si va al bagno e si tira lo sciacquone senza abbassare la tavoletta allora, spiega l’articolo, c’è la possibilità che il virus, partendo dalle feci, possa diffondersi nell’aria. Stiamo parlando delle ormai tristemente famose goccioline.

La spiegazione non è semplice ed è complicata. Questo è vero. Ma comunque questa resta una possibilità di contagio e non è una possibilità remota.

“Current studies – si legge nell’articolo – have claimed that whenever you leave the toilet lid open when you flush, the chances of spreading the virus increase over time”.

Tradotto fa più o meno così: “Degli studi hanno affermato che ogni volta che si lascia il coperchio del water aperto quando si sciacqua, le possibilità di diffusione del virus aumentano nel tempo”.

Come risolvere la questione? Semplice: prima abbassate la tavoletta e poi tirate lo sciacquone.

Fonte: topbuzz.com.