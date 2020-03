ROMA – Ogni giorno viene diffuso il numero dei guariti da coronavirus che fortunatamente è sempre più in crescita. In molti però si stanno chiedendo se una volta che si è guariti dal coronavirus ci si può riammalare o no.

A porsi questa domanda sono anche i virologi che ammettono di non essere ancora riusciti a dare una valida risposta. A quanto pare però, “entro poche settimane”, secondo quanto dichiarato a “Mattino Cinque” da Federico Carlo Perno che dirige il laboratorio di Analisi chimico cliniche e microbiologia all’ospedale Niguarda di Milano, i virologi saranno in grado di dirci se chi si ammala è in grado o meno di sviluppare anticorpi che lo rendono immune alla malattia per un periodo considerevole di tempo.

“Stiamo lavorando ventre a terra per capire se gli anticorpi del Covid-19 siano protettivi o meno”, ha spiegato il professore di virologia. Perno ha parlato anche dei vaccini al momento allo studio in tutto il mondo e conferma che per averne uno ci vorra almeno un anno, un anno e mezzo. Difficile dire però chi lo svilupperà per primo. Secondo Perno infatti, “a volte la genialità del singolo fa meglio di un grande gruppo”.

Fonte: TgCom