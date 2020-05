Coronavirus, l’appello dell’Oms agli smart worker: “Muovetevi più volte per almeno tre minuti” (foto Ansa)

ROMA – L’Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) lancia un appello a tutti quei lavoratori che in questi mesi, causa coronavirus, sono costretti a lavorare da casa: “Muovetevi! Muovetevi più volte per almeno tre minuti”.

“Lavorare da casa – spiega l’Oms – significa che le persone restano sedute più a lungo. È importante per la salute che gli smart worker si alzino spesso, per almeno 3 minuti, più volte durante la giornata, per distendere i muscoli”.

I consigli? “Cammina su e giù per le scale fai qualche esercizio di stretching, balla per pochi minuti a ritmo di musica, trova idee e risorse online”.

L’appello viene rilanciato anche dallo stesso direttore generale dell’agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus:

“Fai una passeggiata se puoi andare fuori, fai un allenamento online o yoga e se invece devi stare in casa non restare seduto nella stessa posizione per lunghi periodi.

Alzarsi e muoversi per almeno 3 minuti più volte al giorno aiuta.

Anche prendersi cura della propria salute mentale è la chiave: puoi farlo parlando con le persone a cui sei legato, ascoltando musica, leggendo un libro, giocando a un gioco.

Mostra al mondo come ti mantieni sano a casa”.

E se si lavora a casa con i figli in giro il suggerimento è di coinvolgerli, facendo “alcuni esercizi fisici insieme per togliere lo stress, o ballando con sottofondo la canzone preferita dei ragazzi (potreste persino impressionarli con le vostre mosse)”. (Fonte: Adnkronos).