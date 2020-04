ROMA – Il coronavirus potrebbe trasmettersi anche attraverso l’aria e non solo per contatto ravvicinato, come sin qui ritenuto. Lo evidenziano nuovi studi scientifici, tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità si è detta in procinto di rivedere le indicazioni sulle mascherine.

David Heymann, direttore responsabile per la pandemia dell’Oms, ha detto alla Bbc: “Stiamo studiando le ultime evidenze scientifiche e siamo pronti a cambiare le linee guida, se necessario”. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, gli studi delle ultime settimane confermano che la trasmissione aerea del virus è molto più sostenuta di quanto si ritenesse all’inizio. Lo dimostrano soprattutto i dati del contagio negli ospedali tra operatori sanitari.

Negli Usa, l’amministrazione Trump ha già dato indicazione di indossare sempre le mascherine in pubblico. Finora l’Oms e pure gli scienziati italiani hanno invece sostenuto che l’uso della mascherina fosse indicato solo per chi ha sintomi o assiste i malati di coronavirus.

L’Oms starebbe quindi valutando di tornare sui suoi passi e imporre l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici e nei luoghi di lavoro dove non si può garantire la distanza di sicurezza tra i lavoratori, così come ai familiari che assistono un contagiato.

Fonte: Bbc, Repubblica