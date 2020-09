Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Physics of Fluids autunno e inverno faciliteranno la diffusione del coronavirus

Autunno e inverno potrebbero favorire la diffusione del coronavirus: uno studio dell’Istituto americano di fisica conferma i timori.

I ricercatori spiegano come il clima influisca sulla diffusione del coronavirus SarsCov2 con umidità, temperatura e velocità del vento. Un fattore critico per la trasmissione delle particelle infettive, contenute nelle goccioline di saliva emesse con la respirazione, è poi l’evaporazione.

Il ruolo della evaporazione

I ricercatori hanno analizzato il legame tra l’evaporazione delle goccioline di saliva e le particelle di coronavirus con modelli informatici sulle dinamiche dei fluidi e l’effetto delle condizioni ambientali.

“Abbiamo visto che le alte temperature e una relativa bassa umidità aumentano i tassi di evaporazione delle goccioline di saliva contaminata. Così riducono in modo significativo la sopravvivenza del virus”, spiega Talib Dbouk, uno dei ricercatori.

L’importanza dell’umidità

Altri fattori importanti sono la distanza percorsa e la concentrazione di goccioline, anche ad alte temperature se l’umidità è alta, e la velocità del vento.

Questi risultati potrebbero spiegare perché la pandemia è aumentata a luglio in diverse città affollate del mondo, come Delhi, dove le temperature e l’umidità sono alte, e possono dare un allerta sulla possibilità di una seconda ondata con l’inizio dell’autunno e l’arrivo dell’inverno, dove le basse temperature e l’alta velocità dei venti aumentano la sopravvivenza e la trasmissione delle particelle virali. (Fonti: Ansa, Physics of Fluids)