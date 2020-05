LONDRA – I cani fiutano i sintomi del coronavirus?

Nel Regno Unito è partita la sperimentazione per capire se i cani da fiuto specializzati siano in grado di rilevare i sintomi del coronavirus, ancor prima della loro comparsa.

Il progetto, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha il finanziamento di £ 500.000 da parte del governo.

In caso di successo, i cani potrebbero essere utilizzati per fiutare fino a 250 persone all’ora. Il che potrebbe “rivoluzionare” i test sulla rilevazione dei virus.

I cani addestrati, un mix di labrador e cocker spaniel, possono già rilevare l’odore di alcune malattie tra cui il cancro, la malaria e il morbo di Parkinson.

Annuseranno dei campioni di persone contagiate da COVID-19 e di chi è negativo poiché alcune malattie respiratorie cambiano l’odore del corpo.

Saranno sottoposti a un intenso allenamento per individuare Covid-19 prima che compaiano i sintomi.

Secondo la ricerca, i cani sono in grado di rilevare l’odore della malattia in una diluizione equivalente a un cucchiaino di zucchero messo in due piscine olimpioniche.

La prima fase delle prove sarà condotta da ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), in collaborazione con l’ente benefico Medical Detection Dogs (MDD) e la Durham University.

Claire Guest, co-fondatrice e CEO di Medical Detection Dogs, ha dichiarato:

“Quando i nostri cani saranno in grado di rilevare l’odore di Covid-19 passeremo a una seconda fase in cui saranno testati in situazioni dal vivo, dopo di che speriamo di lavorare con altre agenzie per addestrare più cani”.

“Siamo orgogliosi che il fiuto di un cane possa salvare ancora una volta molte vite”. (Fonte: Daily Mail)