ROMA – I cani possono sentire l’odore del coronavirus? Un gruppo di ricercatori britannici li sta infatti addestrando ad individuare gli infettati di Covid-19 dall’odore.

Il gruppo di ricercatori del London School of Hygiene and Tropical Medicine, del Medical Detection Dogs e della Durham University sta addestrando in maniera intensiva i cani in modo tale che possano essere pronti in sei settimane.

I cani sono già in grado di scoprire malattie come il diabete, il Parkinson e perfino il cancro.

“Il nostro precedente lavoro ha dimostrato come i cani siano in grado di individuare l’odore degli umani con un’infezione di malaria e con un’accuratezza incredibilmente alta, oltre gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità”, spiega in un comunicato il professore James Logan, precisando che la rilevazione dell’odore per il Covid-19 è ancora nella fase iniziale e non è neppure detto che il coronavirus abbia un odore specifico.

“Sappiamo pero’ che altre malattie respiratorie modificano l’odore del corpo e dunque esiste la possibilità che lo faccia anche il Covid-19”.

Se funzionasse sarebbe una svolta, assicurano gli scienziati, perché i cani potrebbero testare fino a 250 persone all’ora con uno screening decisamente non invasivo.

I cani, come riporta l’Agi, verrebbero addestrati come per la rilevazione delle altre malattie, segnala la dottoressa Claire Guest, Ceo di Medical Detection Dogs, che è un’organizzazione benefica. L’obiettivo è quello di fargli scoprire anche gli infettati asintomatici.

“In linea di principio siamo sicuri che i cani possono rilevare il Covid-19 dice Guest in una nota – stiamo lavorando a come cogliere l’odore dei pazienti per farlo sniffare ai cani”.

Questi mammiferi sono in grado di mettere in evidenza anche minimi cambiamenti della temperatura corporea e dunque possono potenzialmente dirci se qualcuno ha la febbre, giocando un ruolo non da poco nel prevenire una nuova pandemia. (Fonte Agi).