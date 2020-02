ROMA – Proteggere i bambini dal coronavirus ma anche da altre infezioni in cinque semplici mosse: le spiega in un video postato su Facebook la Società italiana di pediatria (Sip).

Prima regola è assicurare sempre un’adeguata igiene delle mani, lavandole con acqua e sapone e aiutando i più piccoli a farlo accuratamente. Poi, insegnare ai bambini a starnutire nella piega del gomito per limitare la diffusione dei germi. Per il raffreddore e gli starnuti utilizzare un fazzoletto, meglio monouso, e poi smaltirlo adeguatamente.

La quarta regola è garantire un sonno qualitativamente e quantitativamente adeguato, perché in età pediatrica un buon sonno previene febbre e infezioni. Infine, la dieta deve essere sana ed equilibrata, ricca in vitamine già a partire dalla colazione, per aiutare i più piccoli ad affrontare con energia l’inizio della giornata. (Fonte: Ansa)