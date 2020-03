ROMA – Coronavirus, come si diffonde? Attraverso bocca, naso e occhi. Lo studio, che è alla base dell’invito del Governo italiano di non baciare, né mettersi le dita in bocca, nel naso o negli occhi, è ora confermata dai medici americani.

Dopo averci deriso per un po’, ora anche negli Usa cominciano a preoccuparsi e le misure che si delineano sono ovviamente sulla falsariga del modello italiano.

La conferma viene dal lavoro di due giornalisti del New York Times, Jonathan Corum e Carl Zimmer, che hanno interpellato vari specialisti e hanno prodotto un articolo che ripropone cose già note in Italia. Scritte molto bene.

Seguiamolo passo passo.

1. Oltre al virus che causa il Covid-19, almeno sei altri tipi di coronavirus infettano l’uomo: alcuni scatenano il comune raffreddore e due le epidemie SARS nel 2002 e MERS nel 2012.

2. Il coronavirus prende il nome dalle punte a forma di corona che sporgono dalla sua superficie.

3. Il virus è avvolto in una bolla di molecole lipidiche oleose che a contatto con il sapone si sfaldano.

4. Il virus entra nel corpo attraverso il naso, la bocca o gli occhi: si attacca alle cellule delle vie aeree che producono una proteina chiamata ACE2. Si ritiene che il virus abbia avuto origine dai pipistrelli, potrebbe essersi attaccato a una proteina analoga.

5. Il virus infetta la cellula fondendo la membrana oleosa con quella della cellula. Una volta all’interno, il coronavirus rilascia un frammento di codice genetico chiamato RNA.

6. Il genoma del virus è lungo meno di 30.000 “lettere” genetiche. (Il nostro è oltre 3 miliardi.) La cellula infetta legge l’RNA e inizia a produrre proteine che tengono a bada il sistema immunitario e aiutano a assemblare nuove copie del virus.

7. Gli antibiotici uccidono i batteri ma non funzionano contro i virus. I ricercatori stanno testando farmaci antivirali che potrebbero distruggere le proteine virali e bloccare l’infezione.

8. Con il progredire dell’infezione, il meccanismo della cellula inizia a produrre nuovi picchi e altre proteine che formeranno più copie del coronavirus.

9. Mentre il sistema immunitario combatte per eliminare il virus la maggior parte delle infezioni da Covid-19 provoca la febbre. Nei casi più gravi, il sistema immunitario può reagire in modo eccessivo e iniziare ad attaccare le cellule dei polmoni che vengono ostruiti da cellule fluide e morenti rendendo difficile la respirazione. Una piccola percentuale di infezioni può portare alla sindrome da distress respiratorio acuto e, eventualmente, alla morte.

10. La tosse e lo starnuto possono espellere goccioline cariche di virus sulle persone e sulle superfici vicine su cui il virus può rimanere infettivo per diverse ore o diversi giorni. Le persone infette possono evitare di contagiare gli altri indossando una mascherina, ma chi è sano non ne ha bisogno a meno che non si prenda cura di una persona malata.

11. Un futuro vaccino potrebbe aiutare l’organismo a produrre anticorpi in grado di bloccare il virus SARS-CoV-2 e impedire che infetti le cellule. Il vaccino antinfluenzale funziona in modo analogo, ma gli anticorpi generati non proteggono dal coronavirus.