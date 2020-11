I sintomi che indicano che abbiamo contratto il Coronavirus li spiega il virologo Giovanni di Perri. A volte infatti si fa confusione, ma ce ne sono di chiari. Il tutto inizia con la febbre, il mal di gola, la perdita dell’olfatto e del gusto, e la tosse. Poi si aggiungono, dissenteria, stato di spossatezza e un dolore alle ossa che non da tregua.

Se si ènon si provano gli stessi sintomi . Molte volte può essere una semplice influenza e invece, viene scambiata per il Coronavirus. Bisognerà chiamare il 118 spiegare i sintomi che sono comparsi. Questo tipo di sintomatologia in diversi casi si mostra con disturbi lievi, ma bisogna monitorare attentamente i propri sintomi. Inoltre è fondamentale restare chiusi in casa ed evitare ogni tipo di contatto.