Coronavirus, con la pandemia sono aumentati i casi di pressione alta e sono diminuiti i controlli

I risultati mostrano che il numero di misurazioni della pressione, in parte a causa della riduzione delle visite, è diminuito in modo significativo nei primi tre mesi della pandemia, fino al 90% rispetto al pre, per poi riaumentare leggermente senza però raggiungere i livelli iniziali.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 6 Novembre 2022 - 11:30