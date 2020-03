Coronavirus, cosa sono i tamponi: come funzionano e quanto costano

ROMA – Sono al centro delle cronache, si discute su quando farli, a chi farli, se ne sono stati fatti troppi o troppo pochi, se sono affidabili. I coronavirus . ROMA – Sono al centro delle cronache, si discute su quando farli, a chi farli, se ne sono stati fatti troppi o troppo pochi, se sono affidabili. I tamponi sono tra i protagonisti del dibattito nell’era del

Ma di cosa si tratta? ​Probabilmente ben prima dell’emergenza attuale tutti o quasi si sono imbattuti in un tampone faringeo, che non è altro che un bastoncino cotonato che viene passato nella gola per analizzare la mucosa della faringe. Viene eseguito di norma per individuare la presenza di potenziali agenti patogeni come batteri – ad esempio lo streptococco Beta-emolitico di tipo A – e virus. E’ proprio la faringe, il canale del cavo orale che mette in comunicazione cavità nasale, esofago e laringe, la parte migliore per scovare i potenziali virus o batteri.

Stesso meccanismo per il coronavirus : il tampone , una volta eseguito, viene avvolto in uno speciale gel per la conservazione e inviato ai laboratori per l’analisi. Ormai sono numerosi i centri sul territorio che svolgono questo test, a causa della crescita dei casi. Lì viene fatto il primo esame di laboratorio, che dura mediamente dalle 4 alle 6 ore.

Le tracce di virus (o meglio di codice genetico del virus) individuate possono essere chiare o incerte: in ogni caso il test viene in genere inviato per una seconda analisi ai centri di riferimento, il Sacco di Milano e lo Spallanzani di Roma. Infine, per la definitiva validazione, il campione arriva all’Istituto Superiore di Sanità.

Il tutto, almeno in Italia, gratuitamente: è di qualche giorno fa la notizia del cittadino americano che si è sottoposto a un tampone , poi risultato negativo, ed è stato costretto a pagare migliaia di euro. Da noi invece paga il servizio pubblico: non tanto per il tampone in sè, che costa pochissimo, un euro circa, ma per le analisi sul campione, che costano circa 40-50 euro.