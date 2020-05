Coronavirus cura dagli Usa promette di far guarire in 4 giorni (Foto archivio ANSA)

ROMA – Una nuova cura contro il coronavirus potrebbe presto arrivare dagli Stati Uniti.

La società biofarmaceutica Sorrento Therapeutics, San Diego, California, ha scoperto l’anticorpo STI-1499 in grado di proteggere le cellule dall’infezione da coronavirus ed eliminarlo dall’organismo nel giro di quattro giorni.

Secondo quanto riferito da Fox News, gli scienziati della Sorrento Therapeutics, parlano di “cura” a tutti gli effetti e sostengono che nel corso degli esperimenti con la capsula di Petri, l’anticorpo STI-1499 ha fornito un’inibizione al 100%.

È uno dei numerosi anticorpi progettati per essere combinati in un “cocktail” di farmaci che Sorrento sta sviluppando in collaborazione con la Mt Sinai School of Medicine di New York.

La società ha affermato che potrebbe produrre mensilmente fino a 200.000 dosi di anticorpo, i tempi veloci di produzione renderebbero possibile la presenza del farmaco sul mercato mesi prima del vaccino.

La società ha presentato la domanda di approvazione di emergenza alla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, ma non ha ancora ricevuto il via libera.

In seguito all’annuncio le azioni di Sorrente sono salite di quasi il 220%.

A Fox News, il CEO di Sorrento, Henry Ji, ha detto: “Vogliamo sottolineare che esiste una cura.

Esiste una soluzione che funziona al 100%. Se c’è l’anticorpo che neutralizza il virus, non c’è bisogno di distanziamento sociale.

È possibile un’apertura della società senza paura”.

Nella frase il “se” pronunciato da Ji è significativo.

Per quanto sia un farmaco promettente, la società non può legittimamente affermare di aver bloccato il virus.

L’anticorpo non è stato ancora testato sulle persone, per cui è totalmente ignoto come potrebbe comportarsi all’interno del corpo né quali siano i potenziali effetti collaterali.

In dieci anni, Sorrento ha realizzato un archivio di miliardi di anticorpi e all’inizio della pandemia COVID-19 ha iniziato a selezionarli sistematicamente per scoprire quali potessero contrastare il coronavirus.

Ne hanno identificati una dozzina e creato un cocktail di più anticorpi nella speranza che se il virus dovesse mutare e diventare immune, altri anticorpi potrebbero fornire una protezione di rinforzo.

“L’anticorpo STI-1499 mostra un potenziale terapeutico eccezionale e dopo aver ricevuto l’autorizzazione, potrebbe salvare delle vite umane”, ha affermato Ji. (Fonte: Daily Mail)