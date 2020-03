ROMA – Tra le tante “verità vere” che circolano (per strada o nella realtà virtuale) in questi giorni ce n’è una particolarmente insistente: il virus si spegnerà quando arriverà il caldo, le alte temperature uccideranno il Coronavirus. Ed è una tesi apparentemente convincente, visto che con l’influenza “normale” solitamente funziona così. Ma l’Oms non è d’accordo: “Non c’è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza“, ha detto il dottor Mike Ryan. Quindi, sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità, inutile sperare in una primavera anticipata e magari particolarmente calda.

Coronavirus: i dati e i consigli dell’Oms.

“Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2736 nuovi casi di Covid-19 in 47 Paesi e Territori”. Lo ha detto il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel suo briefing quotidiano sull’epidemia di coronavirus.

“Con l’aumentare dei casi di COVID19, continuiamo a raccomandare a tutti i paesi di fare del contenimento la massima priorità. Continuiamo a chiedere di trovare, testare, isolare e curare ogni caso e rintracciare ogni contatto”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ogni giorno in cui rallentiamo l’epidemia, è un giorno in più con cui i governi possono preparare i loro operatori sanitari a tracciare e curare i pazienti, gli ospedali possono prepararsi per i nuovi casi”, e se si rallenta l’epidemia “guadagniamo tempo per trovare vaccini e terapie, che a loro volta possono prevenire infezioni e salvare vite”, ha aggiunto.

Oms ringrazia Mattarella.

“Ringrazio il presidente Mattarella per il suo appello alla nazione. L’Italia sta reagendo con forza”. Lo scrive su Twitter, in italiano e inglese, il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che “il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia” di coronavirus. “L’Oms vi sta accanto”, conclude il direttore.

Il “tifo” per Milano.

Il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esprime su Twitter la vicinanza della comunità internazionale a Milano, ripostando il video del sindaco Beppe Sala. “Siamo vicini a Milano e a tutta Italia”, scrive Ghebreyesus. “Dobbiamo essere solidali con i milanesi in questo periodo difficile. Solo insieme possiamo vincere il Covid-19”, sottolinea.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto ringraziare sulla sua pagina Facebook il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, “per le parole di sostegno”, che ha scritto attraverso un Tweet nei confronti della città. “La nostra città sta reagendo a questa situazione con il grande senso di responsabilità e di comunità che le è proprio. Avanti!”, ha concluso Sala che poi ha aggiunto l’hashtag #forzamilano. (Fonte Ansa).