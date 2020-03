Coronavirus, l’epidemia in Italia non è arrivata direttamente dalla Cina

ROMA – La trasmissione dell’infezione da coronavirus “è avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi tre segnalati dalla Regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina”. Lo suggerisce l’indagine epidemiologica condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), contenuta nell’approfondimento che verrà pubblicato a partire da oggi, 10 marzo, il martedì e il venerdì sul sito Epicentro dell’Iss.

E’ stata poi segnalata dalla Regione Lombardia, rileva l’Iss, “una persona di nazionalità iraniana, tuttavia non è stato indicato dove possa essere avvenuto il contagio anche se la persona si è verosimilmente infettata in Iran”. Attualmente, si legge nel documento basato sulla situazione alle ore 10 del 9 marzo 2020, “non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell’infezione. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall’epidemia”.

Lo stato clinico è disponibile solo per 2.539 casi, di cui 518 (9,8%) asintomatici, 270 (5,1%) pauci-sintomatici, 1.622 (30,7%) con sintomi per cui non viene specificato il livello di gravità, 1.593 (30,1%) con sintomi lievi, 297 (5,6%) con sintomi severi, 985 (18,6%) critici. Il 21% dei casi risulta ospedalizzato, e tra quelli di cui si conosce il reparto di ricovero (1.545) il 12% risulta in terapia intensiva. L’età mediana è di 69 anni (0-18 anni: 0%; 19-50 anni: 10%; 51-70 anni: 46%; >70 anni: 44%).

“L’indagine – ha sottolineato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – rileva una percentuale significativa di casi sotto i 30 anni, un dato che conferma quanto questa fascia di età sia cruciale nella trasmissione del virus”. (fonte ANSA)