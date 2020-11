Coronavirus, i 5 errori da non commettere: dalla mascherina agli ambienti chiusi. Come evitare il contagio (foto ANSA)

Coronavirus, i 5 errori da non commettere: dalla mascherina agli ambienti chiusi. Come evitare il contagio.

Mai sentirsi immuni, attenzione agli ambienti chiusi e ricordarsi che la mascherina non è un lasciapassare: ecco gli errori da non commettere così da evitare di essere contagiati dal coronavirus.

Distanziamento. Un errore comune che però in molti continuano a ripetere. La causa? La mascherina, che ci fa sentire fin troppo “liberi”. Se infatti ci troviamo a bordo di un mezzo pubblico dove mantenere la distanza risulta quasi impossibile è doveroso indossare bene il dispositivo di protezione.

Mascherina. Portarla solo sulla bocca non serve. Idem abbassarla sul mento. Inoltre non tutte le mascherine sono uguali. Quelle chirurgiche ad esempio sono monouso e secondo gli esperti riescono a mantenere una capacità di filtro accettabile per un massimo di 6-8 ore.

Gli altri errori da evitare

Igiene. È un punto su cui virologi ed epidemiologici hanno insistito molto. Le mani vanno lavate spesso con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica, soprattutto quando si rientra a casa dopo essere stati fuori. È buona norma evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca se le mani non sono adeguatamente disinfettate. Ricordiamo inoltre che starnutire in un fazzoletto monouso o, se non disponibile, nella piega del gomito sono gesti consigliati.

Ambienti chiusi. Più a lungo si rimane in un ambiente chiuso, maggiore è il rischio di contrarre il coronavirus. L’areazione in casi del genere è fondamentale, ma è importante tenere a mente che anche il “fattore tempo” incide sulla probabilità di essere contagiati.

Sentirsi immuni. E’ ormai chiaro, o dovrebbe esserlo, che il coronavirus viaggia anche tramite soggetti asintomatici – soprattutto – e quindi, rispettare le misure di sicurezza, serve a proteggere noi stessi e le persone a noi più care. (fonte TODAY)