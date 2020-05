Coronavirus, Foad Aodi: “Ossigeno ozono terapia? I primi risultati sono incoraggianti”

ROMA – “Sull’utilizzo dell’Ossigeno ozono terapia come eventuale cura contro il Covid-19 ci sono diversi studi, come quello condotto dal dottor Franzini della SIOOT e dal Policlinico Umberto I.

Ma attendiamo i risultati definitivi perché, come per ogni pratica medica, servono evidenze scientifiche a supporto nell’interesse dei pazienti ma anche della terapia stessa.

All’Ordine dei Medici abbiamo istituito una Commissione ad hoc, proprio per fare luce sull’efficacia dell’ozono”.

Queste le parole, in una intervista all’agenzia Dire, del coordinatore della Commissione sull’Ossigeno ozono terapia interdisciplinare dell’Ordine dei Medici di Roma, Foad Aodi.

“A livello internazionale numerosi Paesi utilizzano l’ossigeno ozono terapia come pratica medica contro il Covid-19- fa sapere Aodi – Ma sono fondamentali i primi cinque giorni, la terapia va fatta subito, prima che i sintomi del virus (febbre, perdita di gusto e olfatto, mal di gola) diventino importanti.

Non è neppure necessario attendere il tampone, visto che purtroppo spesso ritarda. Da quello che mi riferiscono i colleghi i risultati sono molto incoraggianti”.

Secondo Aodi, non bisogna avere “pregiudizi o chiusure nei confronti dei ‘nuovi’ trattamenti”, compreso l’ossigeno ozono terapia, ma anche la terapia con il plasma “che moltissimi Paesi arabi stanno utilizzando con risultati davvero positivi”.

Ogni terapia, continua Aodi, va utilizzata “facendo una valutazione caso per caso”, anche se l’obiettivo principale deve essere quello di “ospedalizzare il meno possibile, puntando a terapie a domicilio come abbiamo dimostrato nella ricerca condotta insieme all’Unione medica Euro Mediterranea (UMEME) che ha coinvolto 72 Paesi”.

Il ministero della Salute, intanto, sul suo sito ha inserito tra le fake news il fatto che l’ozono svolga una funzione di disinfezione:

“Non ci sono evidenze che l’ozono svolga una funzione sterilizzante nei confronti del nuovo coronavirus – si legge sul sito – e che conseguentemente metta al riparo dal contrarre l’infezione”.

Come commenta?

“Nessuno ovviamente vuole sanificare gli ambienti con l’ozono – risponde Aodi – prima si deve disinfettare con l’ozono, poi fare una sanificazione.

Il limite dell’ozono è che non può essere utilizzato in presenza di persone perché può essere tossico una volta inalato.

In ogni caso su questo tema serve un chiarimento, per evitare disinfezioni ‘fai da te’ che potrebbero essere pericolose.

Il ministero ha parlato di fake news, ma istituzioni di altri Paesi non dicono la stessa cosa.

Noi siamo medici e siamo per la chiarezza, per le evidenze scientifiche e per la tutela della salute, che passa certamente per il distanziamento sociale ma anche per la sanificazione degli ambienti.

“Se ci sono dei dubbi – conclude Aodi – è necessario che il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanita’ li chiariscano per l’interesse di tutti e a favore del diritto alla salute”. (Fonte: agenzia Dire).