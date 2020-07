Coronavirus, Galli: “E’ in grado di girare il pianeta e tornarci addosso quando gli pare”

Galli a Cartabianca: “Questo virus è in grado di girare per il pianeta e tornarci addosso quando gli pare”.

A parlare del coronavirus in collegamento con Cartabianca, il programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, è Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano.

“Da mesi – dice Galli – mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l’indovino e di basarmi sui numeri.

Mi sento di dire che non è certo che qualcosa debba accadere per forza in autunno.

Questo coronavirus non è una malattia come l’influenza, si diffonde in maniera diversa. Meno del 10% delle persone infettate sono responsabili di oltre l′80% delle nuove infezioni”.

Coronavirus, le parole di Galli a Cartabianca

Galli poi aggiunge:

“C’è un fattore di dispersione totalmente diverso rispetto all’influenza. Se mi becco l’influenza, è probabile che la trasmetta a qualcuno.

Qui, abbiamo una minoranza di persone responsabili della maggioranza delle infezioni. E molte di queste persone sono asintomatiche”.

“Questo virus – conclude Galli – è in grado di girare per il pianeta e tornarci addosso quando gli pare. Con che forza, non lo sappiamo. Non riusciremo a prevenire completamente eventuali infezioni, dobbiamo riuscire a prevenire nuovi focolai”. (Fonte: Cartabianca).