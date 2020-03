ROMA – “In Lombardia quasi tutti i tamponi negativi all’influenza risultano invece positivi al Covid-19“. Lo ha detto Antonino Bella, membro dell’Iss e componente della task force sul coronavirus. Alla domanda se ciò possa valere anche per il resto d’Italia, Bella ha precisato che “è sbagliato generalizzare”. “Tuttavia – ha aggiunto – le curve dell’influenza possono essere strumenti utili anche per monitorare la diffusione del coronavirus”.

I dati, spiega in un’intervista al Corriere della Sera, possono servire per “monitorare la diffusione del coronavirus per gli ormai noti malati sommersi, cioè pazienti con sintomi di una sindrome simil influenzale ma non sottoposti al tampone impossibile da fare su tutta la popolazione”.

Cosa dice oggi la curva dell’ influenza?

“Le Regioni a più alta circolazione di Covid-19 – spiega ancora Bella – sulla base dei tamponi effettuati sono quasi sempre le stesse in cui Influnet rileva anche percentuali anomale di casi d’ influenza. Ciò significa, con ogni probabilità, che non si tratta più di sindromi influenzali ma di casi di coronavirus che non vengono rilevati dai test. Saperlo è importante per, come sta facendo oggi la Lombardia, tenere i pazienti che sono a casa sotto stretto monitoraggio dei medici di famiglia. Per prevenire un peggioramento improvviso”. (Fonte Corriere della Sera).