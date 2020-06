Coronavirus Italia, lockdown a febbraio avrebbe causato migliaia di morti in meno?

ROMA – Un eventuale lockdown da Coronavirus a febbraio avrebbe risparmiato all’Italia migliaia di vite?

Lo sostiene Richard Horton, direttore di Lancet (prestigiosa rivista scientifica britannica), in un’intervista a La Repubblica.

Coronavirus, il nuovo focolaio di Pechino

Horton parla anche di Pechino, dove è stato scoperto un nuovo focolaio di Covid-19.

Horton afferma che “in assenza di un vaccino e se non si rispettano le misure di sicurezza anti Covid 19, è inevitabile che avremo nuovi e continui focolai.

Il virus è ancora tra noi, anche se facciamo finta di ignorarlo, perché i governi e le persone si sentono più rilassate. È un errore madornale”.

Horton ha risposto anche all’obiezione che i governi cercano un equilibrio tra salute ed economia.

“Sì, ma dall’ultima settimana di gennaio sappiamo della gravità di questa malattia. Il 30 dello stesso mese è arrivata l’allerta generale dell’Oms. Già allora i governi e i loro scienziati non agirono prontamente. Spero non riaccada”.

Gli errori dell’Europa

Anche gli scienziati hanno le loro responsabilità? “Certo, molti sono stati collusi con i politici e non hanno detto la verità, per proteggersi a vicenda. Inoltre, all’inizio, non hanno preso sul serio le allerte dei colleghi cinesi.

Credevano che il loro lavoro non fosse all’altezza. Che fossero ‘inferiori’ a noi. Non è solo un fallimento politico, ma anche scientifico. C’è poi stata l’arroganza delle autorità occidentali.

L’Europa, non toccata dalla Sars, ha commesso il grave errore iniziale di trattare il coronavirus come un’influenza, vedi Johnson e l’immunità di gregge. I leader europei sono stati negligenti. Il ritardo di Johnson sul lockdown è costato almeno la metà delle vittime totali nel Regno Unito per Covid-19 (25mila su oltre 50mila, ndr). È stato il più catastrofico in Europa”.

L’Italia e il lockdown

Però anche l’Italia in febbraio ha esitato almeno una settimana prima di innescare il lockdown. Quante vite si sarebbero potute salvare? “Diverse migliaia o anche di più – sostiene Horton – Questo è un virus con contagi esponenziali. Un ‘lockdown’ anticipato di una o due settimane può significare fino al 50% di vittime in meno”.

Coronavirus, la paura della seconda ondata

La seconda ondata di Covid19 è inevitabile? “No, se ci comporteremo bene. Dobbiamo capire che questo virus non andrà via e che non torneremo alla normalità fino a quando non ci sarà un vaccino, per cui ci vorrà come minimo un anno. Ma i politici non lo dicono pubblicamente e così creano le condizioni per la seconda ondata, perché le persone conseguentemente si comportano in maniera scellerata”. (Fonti: Repubblica e AdnKronos)