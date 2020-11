Il coronavirus è in Italia già dalla fine dell’estate 2019? Lo studio sui prelievi di sangue effettuati tra settempre 2019 e marzo 2020.

Il coronavirus circolava silente in Italia già da settembre 2019, ben prima non solo dell’ormai famoso paziente 1 del 21 febbraio. Ma anche prima di dicembre, come indicato dallo studio dell’Istituto superiore di sanità sulle acque reflue di Milano e Torino. La dimostrazione arriverebbe da una ricerca dell’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena.

Analizzando i campioni di sangue prelevati tra settembre 2019 e marzo 2020 ai partecipanti ad uno screening sul tumore al polmone, hanno trovato gli anticorpi al SarsCov2 nell’11,6%. Di cui il 14% già a settembre.

Lo studio che dimostra che il Coronavirus è in Italia da settembre 2019

“Tra marzo e aprile abbiamo iniziato a riflettere, anche sulla base di altri lavori scientifici, se il coronavirus in Italia avesse iniziato a circolare prima della data ufficiale. Così abbiamo pensato di usare i campioni di sangue raccolti nell’ambito dello studio Smile. Studio iniziato a settembre 2019 e poi interrotto a marzo 2020 per l’epidemia”. Lo spiega Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto dei tumori.

Allo screening hanno partecipato 959 persone tra i 55 e 65 anni di età, tutti gran fumatori, di cui il 60% uomini e il 50% residenti in Lombardia. Con una certa sorpresa dei ricercatori, è emerso che l’11,6% (111 su 959) di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus. Di cui il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2%) in Lombardia.

A settembre il virus era in pazienti di 5 regioni

A settembre il virus era già presente nei campioni di pazienti residenti in 5 regioni. E, nell’analisi complessiva dei campioni da settembre a marzo, è risultato almeno un caso di paziente positivo proveniente da 13 regioni. Due i picchi di positività emersi per gli anticorpi. Il primo tra la fine di settembre e la seconda-terza settimana di ottobre, il secondo nella seconda settimana di febbraio.

“Le analisi condotte dal gruppo di Emanuele Montomoli dell’università di Siena, che hanno lavorato con noi – continua – hanno identificato la presenza di anticorpi neutralizzanti in vivo. Cioè ancora capaci di uccidere il virus, in 6 persone su 111, di cui 4 già a ottobre”.

Le regioni già “colpite” l’anno scorso

In particolare, secondo i dati pubblicati nello studio, i primi campioni positivi registrati a settembre appartengono a persone che vivevano in Veneto (3), Emilia Romagna (1), Liguria (1), Lombardia (2) e Lazio (1). Poi nei mesi successivi sono stati rilevati anche nei volontari residenti in Piemonte, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Val d’Aosta, e Puglia. “Per i primi casi in cui sono stati trovati gli anticorpi a settembre – aggiunge Apolone – il contagio è avvenuto probabilmente ad agosto”.

Tutti gli studi che ridatano il Covid

Lo studio italiano è però solo l’ultima prova, in ordine di tempo, che il coronavirus ha iniziato a circolare in Italia e nel mondo parecchi mesi prima di quando è esplosa l’epidemia. C’è uno studio del Wuhan Center for Disease Control & Prevention di aprile, che aveva rilevato la presenza del virus in tamponi fatti tra il 6 ottobre 2019 e 21 gennaio 2020 in persone con sintomi influenzali.

Poi la scoperta a fine aprile in Francia che il possibile ‘paziente zero’ risaliva in realtà al 27 dicembre, l’annuncio a fine maggio di alcuni virologi spagnoli di aver trovato tracce del nuovo coronavirus in un campione di acque reflue raccolte a Barcellona nel marzo 2019, e a giugno lo studio dell’Harvard Medical School di Boston che – sulla base delle immagini da satellite dei parcheggi di 5 ospedali di Wuhan e del ricerche sul browser cinese Baidu- ha concluso che il nuovo coronavirus circolasse in Cina da agosto 2019. (Fonte Ansa)