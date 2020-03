Coronavirus, lavarsi le mani per evitare il contagio: il decalogo dei dermatologi

ROMA – Lavarsi le mani spesso: virologi e infettivologi non si stancano di ripeterlo. Prima ancora di mascherine e guanti è questo il primo modo per evitare i contagi da coronavirus, insieme al distanziamento sociale.

“L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione di molte infezioni perché rimuove i microrganismi che possono essersi depositati sulla pelle attraverso micro-gocce (le cosiddette droplets, ndr) presenti nell’aria o attraverso il contatto con oggetti o superfici contaminate. È importante che le pratiche di igiene non alterino il film idrolipidico della cute per evitare che il suo ruolo di barriera non venga compromesso. Per questo, lavarsi le mani nel corso della pandemia da coronavirus è fondamentale – spiega il professor Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto dermatologico San Gallicano (IRCCS) -, ma non deve diventare un’operazione ‘maniacale’, con il rischio di infezioni o la comparsa di dermatiti irritative o allergiche”.

I dermatologi del San Gallicano di Roma hanno stilato un decalogo di consigli da seguire in questo periodo.