Coronavirus, l’immunologo Le Foche: “Ragazzi, siate prudenti. Ora siete voi a rischiare”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’immunologo Francesco Le Foche lancia l’allarme: “I giovani sono socialmente molto esposti e rischiano in misura maggiore di essere contagiati dalle varianti che hanno una trasmissibilità doppia rispetto al ceppo classico. Aumentando il numero dei casi di positività – afferma nell’intervista – crescono ricoveri in ospedale e situazioni gravi. Quindi bisogna raccomandare in questa fase alla generazione sotto i 40 di evitare occasioni non sicure”.

Coronavirus, Le Foche: “Limitare al massimo la permanenza in luoghi chiusi”

“Come mai tanti casi tra i giovani? Si riuniscono al chiuso, l’ambiente preferito dai virus respiratori, in particolare dal Sars-CoV-2 che con la mutazione inglese ha acquisito la capacità di trasmettersi molto velocemente. Se in una stanza si sosta a lungo, la possibilità di infettarsi è molto alta. Ed ecco che ogni situazione di assembramento diventa un accresciuto pericolo. Limitare quindi all’indispensabile la permanenza in luoghi chiusi”.

“Dobbiamo – continua – far comprendere ai ragazzi l’importanza di disperdersi una volta finite le lezione e di non riunirsi in capannelli. Una ulteriore deprivazione di libertà per loro, necessaria. Nel giro di un mese la variante inglese avrà preso del tutto il sopravvento”.

Capitolo vaccini. “Ora il preparato di Johnson&Johnson è all’esame dell’agenzia europea che deve sbrigarsi a dare il via libera. Non c’è ragione di perdere altro tempo visto che l’ente americano ha rilasciato l’autorizzazione. C’è da augurarsi che altrettanto velocemente possa passare lo Sputnik di fabbricazione russa perché è ottimamente disegnato. L’Ue deve fare il possibile per averlo. La gente muore, tante vite possono essere salvate”.