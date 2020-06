ROMA – “Complessivamente il quadro generale dell’impatto dell’infezione da SarsCov2 in Italia rimane a bassa criticità”. Lo afferma l’ultimo monitoraggio del ministero della Salute e Iss relativo alla settimana 1-7 giugno.

Tuttavia, “persistono in alcune realtà regionali un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevati seppur in diminuzione” e “in alcune parti del paese la circolazione di SarsCov2 è ancora rilevante”.

Numeri tali da non consentire un abbassamento della guardia. L’indice Rt, che misura il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure di contenimento, è infatti vicino al livello di guardia (che è 1) in almeno tre Regioni: Lombardia, Lazio e Puglia.

Il dato, che sta ad indicare il numero di persone che in media vengono infettate da ogni positivo, superata la soglia 1 potrebbe voler dire nuove restrizioni.

In realtà in “quasi tutta la penisola sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio” e ciò evidenzia come “l’epidemia in Italia di Covid-19 non sia ancora conclusa”.

Molti dei casi notificati in questa settimana “verosimilmente hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero tra la prima e seconda fase di riapertura(tra l’11 e il 25 maggio)”.

È dunque essenziale, si legge, “rafforzare le attività di tracciamento dei nuovi casi per identificare precocemente tutti i potenziali focolai” e “mantenere elevata la consapevolezza della popolazione generale sulla fluidità della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico”.

Di seguito, l’indice Rt regione per regione:

Abruzzo: Rt 0,7 (0,23-1,34)

Basilicata: Rt 0

Calabria: Rt 0,09 (0-0,36)

Campania: Rt 0,28 (0,01-0,9)

Emilia-Romagna: Rt 0,55 (0,31.0,75)

Friuli-Venezia Giulia: Rt 0,67 (0,32-1,19)

Lazio: Rt 0,93 (0,57-1,5)

Liguria: Rt 0,53 (0,26-1,37)

Marche: Rt 0,76 (0,22.1,49)

Molise: Rt 0,48 (0,13-0,98)

Veneto: Rt 0,59 (0,22.0,98)

Lombardia: Rt 0,9 (0,75-1,02)

Piemonte: Rt 0,54 (0,36.0,71)

Bolzano: Rt 0,84 (0,03-1,99)

Trento: Rt 0,65 (0,16.1,19)

Puglia: Rt 0,94 (0,34-1,84)

Umbria: Rt 0,3 (0-1,63)

Sardegna: Rt 0,1 (0-0,4)

Sicilia: Rt 0,59 (0,19-1,26)

Toscana: Rt 0,68 (0,31-1,09)

Valle d’Aosta: Rt 0,49 (0,02-1,4)