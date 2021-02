Naso che cola, mal di gola e mal di testa sono i tre sintomi del Covid-19 che dovrebbero essere aggiunti alla lista ufficiale di quelli già noti.

E’ quanto chiede un gruppo di 140 medici di base londinesi al Servizio Sanitario Nazionale britannico. Il Ssn britannico afferma che gli unici tre sintomi rivelatori della malattia sono febbre, tosse o perdita del gusto e dell’olfatto.

Ma l’Organizzazione mondiale della sanità e le autorità sanitarie Usa riconoscono altri meno comuni come dolori muscolari e diarrea.

Covid, 140 medici chiedono di allungare la lista dei sintomi

A Londra, un gruppo di 140 medici di famiglia ha chiesto ai capi sanitari di espandere il numero di sintomi riconosciuti.

Sostengono che molti pazienti con sintomi più lievi non hanno nemmeno considerato di poter essere positivi e non si sono autoisolati. Includendo nella lista il naso che cola, osserva il Daily Mail, probabilmente aumenterebbe la pressione sul sistema Test and Trace del Regno Unito.

Per mesi gli scienziati hanno fatto delle campagne per l’ampliamento dell’elenco ufficiale, dopo aver ammonito che non mette in grado di rilevare abbastanza infezioni nelle fasi iniziali.

Alex Sohal, un medico di base a Tower Hamlets e docente onorario di clinica presso la Queen Mary University, ha consegnato la lettera al British Medical Journal.

Il medico ha spiegato che ha spesso pazienti con naso che cola, mal di gola, raucedine, dolori muscolari, spossatezza e mal di testa e successivamente risultano positivi al Covid.

“La campagna pubblicitaria nazionale si concentra su tosse, febbre alta e perdita dell’olfatto o del gusto come sintomi e solo i pazienti con questi sintomi possono accedere a un test covid-19 online attraverso il sito di prenotazione del Ssn.

“Affinché una persona possa fare un test i medici di base devono consigliare ai pazienti di mentire”.

Anche diversi scienziati chiedono di allungare la lista dei sintomi del Covid

Gli scienziati del King’s College London, che guidano l’app ZOE Covid Symptom Study, hanno ripetutamente esortato i ministri ad ampliare l’elenco.

Hanno pubblicato uno studio in cui viene rivelato che la variante Kent del virus non ha innescato sintomi significativamente diversi da altri ceppi.

Ciò significa che un elenco aggiornato coprirà comunque tutti i ceppi del virus, rendendo più facile identificare un’infezione.

Tim Spector, del King’s College London, ha affermato che c’è un numero crescente di pazienti positivi con piaghe sulla lingua o gonfia e strane ulcere nella bocca.

L’epidemiologo, che sta monitorando la pandemia nel Regno Unito attraverso la sua app di monitoraggio dei sintomi Covid utilizzata da milioni di inglesi, ha avvertito che un malato su cinque mostra sintomi che non vengono riconosciuti.

“Una persona su cinque con Covid presenta sintomi meno comuni che non figurano nell’elenco ufficiale, come ad esempio le eruzioni cutanee.

“Nei primi tre giorni in cui si è più infettivi, il 35% delle persone non presenta sintomi classici