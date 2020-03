Coronavirus, per ogni caso confermato altri 5-10 sfuggono. E causano l’80% dei nuovi contagi

WASHINGTON – Gli scienziati che stanno studiando la diffusione del coronavirus hanno scoperto che per ogni caso confermato ci sono molto probabilmente altre 5-10 persone nella comunità con infezioni non rilevate, in assenza di misure restrittive e di test di massa. Questi casi spesso lievi sono responsabili per quasi l’80% dei nuovi casi, che non sono però necessariamente lievi.

Lo scrive il New York Times, citando un rapporto pubblicato lunedì 16 marzo sulla rivista Science e basato su dati cinesi.

I ricercatori hanno creato un modello della diffusione del virus in Cina prima del divieto di viaggio e di una aggressiva campagna di test. In quel periodo, da dicembre alla fine di gennaio, circa 6 casi su 7 non erano rilevati. Una situazione analoga, sottolineano gli autori, a quella presente ora in Usa e in altri Paesi occidentali, dove i test non sono largamente disponibili.

“Se abbiamo 3.500 casi in Usa, potrebbe trattarsi di 35mila in realtà”, afferma Jeffrey Shaman, un epidemiologo della Columbia University e autore senior dello studio.

La ricerca evidenzia che dopo che il governo cinese ha isolato il centro dell’epidemia il 23 gennaio e ha cominciato i test su larga scala, il quadro è cambiato drasticamente, consentendo di identificare circa il 60% dei casi positivi, contro il 14% precedente. (fonte ANSA)