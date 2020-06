ROMA – Contro la diffusione del coronavirus, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non raccomanda l’uso di guanti: meglio l’igiene delle mani.

Nelle linee guida pubblicate dall’Oms, si sottolinea che l’utilizzo dei guanti quando si va in spazi pubblici non sostituisce una accurata igiene delle mani.

La risposta si legge a una domanda presente nelle faq del sito dell’Oms dedicata proprio alle misure preventive per impedire la diffusione del coronavirus.

In particolare, come si legge nella sezione del sito, quando si va a fare la spesa, “indossare guanti in spazi pubblici non sostituisce la necessità per l’igiene delle mani”.

Inoltre, sottolineano che l’uso dei guanti “non offre alcuna misura aggiuntiva di protezione contro il Covid-19 rispetto all’igiene delle mani”.

Per l’Oms, “i guanti non offrono una protezione completa contro il contagio delle mani”.

Il motivo è che il virus può passare “attraverso piccoli difetti dei guanti stessi o durante la rimozione dei guanti”.

Inoltre, anche indossandoli, si è esposti al rischio che il coronavirus passi “da una superficie all’altra” o ci si contagi “toccandosi il viso”.

Diversa invece la posizione sulle mascherine, che sono ritenute un dispositivo fondamentale per proteggersi dal covid-19.

Nelle nuove linee guida, l’Oms spiega come utilizzare correttamente le mascherine e anche come fabbricarle in casa e quali siano i migliori materiali.

Secondo l’organizzazione, le mascherine vanno indossate ogni volta che sia impossibile mantenere la distanza di sicurezza e nei luoghi chiusi, dove il rischio di contagio è superiore. (Fonte: AGI)