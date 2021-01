Coronavirus, Maria van Kerkhove (Oms): “L’immunità di chi lo ha contratto può durare fino a sei-otto mesi”

“Alcuni studi hanno provato che l’immunità al coronavirus di una persona che lo ha contratto può durare fino a “sei-otto mesi”.

Lo ha detto la dottoressa dell’Oms, Maria van Kerkhove, nel consueto briefing sul Covid-19.

Coronavirus, Oms: “No vaccino a chi è allergico a componenti. Non raccomandato anche per donne incinte se non sono a rischio”

Il vaccino Pfizer-Biontech non dovrebbe essere dato a chi ha precedenti di allergie a qualcuno dei componenti, e anche le donne in gravidanza dovrebbero considerare l’ipotesi di immunizzarsi solo se sono particolarmente a rischio Covid.

Lo scrive l’Oms in una raccomandazione appena pubblicata.

Il documento è stato preparato dal Sage, il gruppo strategico sui vaccini dell’Organizzazione, e contiene un elenco di chi dovrebbe o non dovrebbe ricevere il siero.

Tra le categorie che non dovrebbero averlo, come avviene anche per gli altri vaccini, c’è appunto “chi ha una storia di reazioni allergiche gravi ad uno dei suoi componenti”.

Per quanto riguarda le donne incinte il documento nota che “le donne in gravidanza sono a rischio maggiore di avere il Covid-19 in forma grave rispetto alle altre, e la malattia è stata associata a un rischio maggiore di parto pretermine. Tuttavia, a causa di dati insufficienti, l’Oms non raccomanda la loro vaccinazione in questo momento. In caso una donna incinta abbia un rischio inevitabile di esposizione, ad esempio perché è un operatore sanitario, la vaccinazione potrebbe essere discussa con il proprio medico”.

Per chi allatta invece non c’è nessuna controindicazione. Il vaccino inoltre è raccomandato per chi ha una condizione medica preesistente, compresi gli immunocompromessi se fanno parte di categorie a rischio. Anche chi ha avuto già il Covid può essere immunizzato, anche se in ragione della scarsità di dosi attuale può aspettare fino a sei mesi dopo la fine dell’infezione. E’ prematuro, scrive ancora l’Oms, richiedere un ‘passaporto’ di vaccinazione per chi viaggia.

“L’Oms non sostiene l’introduzione di richieste di prove di vaccinazione per i viaggiatori internazionali – si legge – come condizione per uscire o entrare in un paese”. (Fonte: Ansa)