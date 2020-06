ROMA – Le mamme con coronavirus possono allattare i loro bimbi. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiegando che in caso di positività al Covid non è necessario separare mamme e figli “a meno che non si sentano troppo male.

“Sulla base dei dati che abbiamo – ha spiegato – i benefici dell’allattamento superano di gran lunga ogni potenziale rischio di trasmissione del Covid-19”.

“Nel latte materno di donne positive al coronavirus non è stato individuato il virus vivo ma frammenti di esso quindi non c’è prova che il Covid-19 si trasmetta da madre a neonato”, ha precisato il dottor Anshu Banerjee, esperto di salute di madri, bambini e adolescenti per l’Oms rinviando alle linee guida sul tema pubblicate sul sito dell’Agenzia dell’Onu.

Nonostante ciò, le preoccupazioni dell’Oms sono comunque indirizzate a “madri bambini e adolescenti” in particolar modo “nei paesi con basso o medio reddito”, dove la pandemia sta accelerando.

“Qui ci preoccupano le categorie che già normalmente hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari”. ha detto il direttore generale.

“Gli effetti indiretti del coronavirus su questi gruppi di persone potrebbero essere più gravi del numero di morti causate dal Covid-19 stesso”, ha sottolineato.

Infine l’Oms sottolinea che “dobbiamo imparare a convivere col virus”. Pur sperando “di trovare un vaccino efficace, ma non è garantito che questo accada”, ha detto il capo delle emergenze, Mike Ryan.

“I governi di tutto il mondo devono trovare un equilibrio tra il controllo del virus e le conseguenze sociali ed economiche delle misure”, ha aggiunto, ammettendo che “è più facile dare queste indicazioni stando qui seduti, più difficile metterle in pratica”. (Fonte: Ansa).