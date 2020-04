Coronavirus, sarà il nostro stesso organismo a combatterlo e a bloccarlo?

ROMA – Coronavirus e Dna, alla ricerca di un nuovo vaccino.

Sarà il nostro stesso organismo a bloccare il Covid-19 e a combatterlo.

La teoria è nuova e ardita ma affascinante.

E in teoria anche semplice.

La riferisce XY su Futurism.com.

Un team di scienziati sta lavorando a un vaccino sperimentale che dirotta il DNA così da sviluppare resistenza al coronavirus che causa il COVID-19.

L’idea è quella di inserire materiale genetico nel corpo di un paziente che “incarica” i meccanismi cellulari di sfornare piccole particelle simili al virus, ha spiegato il ricercatore capo ed esperto farmaceutico dell’University of Waterloo Roderick Slavcev.

“Il concetto di un vaccino a base di DNA è che il carico genetico deve essere generato prima alle cellule, dopodiché il gene si manifesta e può sviluppare le proteine di interesse”, ha spiegato Slavcev a Futurism, “in questo caso le proteine che compongono il nucleo del virus richiamano una particella simile a un virus”.

Slavcev e il suo team stanno cercando di capire come progettare queste particelle simili a virus affinché assomiglino quasi esattamente a una versione innocua del coronavirus.

Se risolvono questa parte di sfida, il sistema immunitario del la persona può andare in overdrive e costruire una resistenza al vero coronavirus.

“Una volta completato, il vaccino a base di DNA verrà somministrato in modo non invasivo, come spray nasale che eroga nanomedicina progettata per immunizzare e ridurre le infezioni da COVID-19”, ha dichiarato Slavcev in un comunicato stampa sul progetto del vaccino, che tuttavia non ha ancora ricevuto una valutazione inter pares o è stato accettato in un giornale accademico.

Al pari di un virus che dirotta le cellule e le costringe a sfornare più copie del virus, questo vaccino dovrebbe automatizzare la produzione di quelle particelle, che le cellule B e le cellule T – i cacciatori biologici alla ricerca del sistema immunitario – possono usare per prepararsi a combattere il coronavirus reale.

La differenza principale tra questo tipo di vaccino a base di DNA e uno tradizionale, ha spiegato Slavcev a Futurism, è che per creare il virus simulato si basa sulle cellule della persona e dunque non la espone a una versione inerte del virus reale. (Fonte: Futurism).