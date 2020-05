ROMA – Comorbidità sì, ma non solo: il 3,9% dei decessi per coronavirus in Italia riguarda persone che non avevano patologie pregresse, mentre la maggioranza, il 59,8%, riguarda persone che avevano tre o più patologie.

E’ quanto si legge nel report dell’Istituto Superiore di Sanità sui pazienti deceduti, aggiornato a ieri.

Complessivamente, 111 pazienti (3,9% del campione) presentavano zero patologie, 425 (14,9%) presentavano 1 patologia, 608 (21,3%) presentavano 2 patologie e 1.704 (59,8%) presentavano 3 o più patologie.

Prima del ricovero in ospedale, il 23% dei pazienti deceduti seguiva una terapia con ACEinibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l’angiotensina).

Nelle donne il numero medio di patologie osservate è di 3,3; negli uomini di 3,2.

Quanto alle fasce di età delle vittime, la media è 80 anni, mentre ​sono 332 dei 29.692 (1,1%) pazienti deceduti con un’età inferiore ai 50 anni.

In particolare, 74 di questi avevano meno di 40 anni (49 uomini e 25 donne con età compresa tra 0 e 39 anni).

Di 9 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 53 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 12 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.

Coronavirus, i contagi nel mondo

Nel mondo sono oltre 4,5 milioni i casi di coronavirus accertati, secondo il bilancio della Johns Hopkins University. I contagi accertati sono 4.500.476. Il totale delle vittime è a 304.835. (Fonte: Agi)