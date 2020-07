Coronavirus si trasmette per via aerea: 239 esperti scrivono all’Oms (Ansa)

Il coronavirus si trasmette nell’aria, se hanno ragione i 239 esperti che hanno scritto all’Oms, significa che la mascherina dovremo tenerla sempre.

E che l’aria condizionata negli spazi chiusi sarà bandita. E che, appunto, il distanziamento sociale non vale più come precauzione sufficiente a contrastare il coronavirus.

La lettera aperta all’Oms di 239 esperti

Una lettera aperta firmata da 239 esperti di 32 paesi è stata inviata all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Si chiede di rivedere le proprie raccomandazioni sul coronavirus, includendo anche la trasmissione aerea del virus.

La missiva dei ricercatori sarà pubblicata la settimana prossima su un giornale scientifico, ma è stata anticipata dal New York Times.

Coronavirus: trasmissione via aerea, le prove

Secondo gli esperti che l’hanno scritta ci sono prove del fatto che il Covid-19 si trasmetta nell’aria e questo, se verificato dall’Oms, potrebbe aver importanti conseguenze nel contenimento del virus.

Se così fosse, riporta il New York Times, allora le mascherine sarebbero necessarie anche negli spazi al chiuso a prescindere dal distanziamento sociale.

Ma implicherebbe anche una revisione dei sistemi di ventilazione nelle scuole, negli ospizi, nelle case e negli uffici per minimizzare il ricircolo dell’aria.

Oms ai governi: Svegiatevi, guardate i dati”

“L’ Oms ha invitato i governi a “svegliarsi” e a “impegnarsi nella lotta” contro il coronavirus.

“È davvero tempo che i paesi guardino le cifre. Per favore, non ignorate ciò che dicono i dati”, ha detto il responsabile dell’emergenza sanitaria dell’OMS Michael Ryan durante una conferenza stampa , aggiungendo: “le persone devono svegliarsi”. (fonti New York Times, Ansa)